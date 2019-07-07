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Asırlık ağaçların röntgeni çekilecek

İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan asırlık çınarlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliğiyle tedavi edilecek
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İzmit merkezinden geçen ve vatandaşların nefes aldığı yürüyüş yolunda tarihi çınarlar buluyor. Kocaelinin simgelerinden olan bu asırlık çınarlar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakının talimatı ile Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi işbirliğinde kontrolleri yapılarak tedavi edilecek. Tedavi öncesi Büyükşehir Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı teknik ekipleri bölgede incelemede bulundu. İzmit Yürüyüş Yolunda 80 adet tescilli anıt ağaç bulunuyor.

BÜYÜKŞEHİR ASIRLIK ÇINARLARI KONTROL ALTINDA TUTUYOR

İzmit Yürüyüş Yolunda yaşları 120 140 arasında değişen ve 1.50  - 2 metre gövde çapı bulunan 80 adet tescilli ağaç bulunuyor. Bu asırlık çınarların kovuk ve çürüklerinin tedavisi Anıtlar Yüksek Kurulundan alınan izinler doğrultusunda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor.

ASIRLIK AĞAÇLARIN RÖNTGENİ ÇEKİLECEK

Büyükşehir Belediyesi Orman Mühendisleri tarafından Yürüyüş Yolunda ağaçlar üzerinde yapılan incelemelerde ağaçların kovuk ve gövdelerinin içerisinde dışarıdan fark edilmeyen kovuk ve çürüklerin olabileceği kanısına varıldı. Yapılan incelemeler sonrasında ağaçların iç kısım durumlarının tespiti için İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesiyle işbirliğinin yapılmasına karar verildi. Yapılacak olan işbirliği kapsamında Akustik Tomografi cihazı ile asırlık çınar ağaçlarının röntgeni çekilerek iç kısımlardaki çürüyen ve kuruyan bölümler tespit edilecek.

ÖNGÖRÜLEMEYEN AĞAÇ DEVRİLMELERİNİN ÖNÜNCE GEÇİLECEK

Yürüyüş Yolu üzerindeki ağaçların ileriki zamanlarda oluşabilecek öngörülemeyen devrilmelerde can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmemesi için İstanbul Üniversitesi işbirliğinde yapılacak akademik çalışma ile ağaçlardaki çürük ve mekanik direnci zayıflamış bölümler ses dalgalarıyla tespit edilecek. Yapılacak olan çalışma sonucunda bu ağaçların kök ve gövdede durum tespiti acil bakım ve koruma tedbirleri ve uzun dönemli bakım programını içeren teknik rapor ortaya çıkarılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yürüyüş Yolundaki asırlık ağaçlarda yapılacak olan tedaviler sonucunda ağaç devrilmelerinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

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