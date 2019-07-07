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17 yaşındaki genç kıza durakta taciz

Bartın' da 17 yaşındaki genç kıza tacizde bulunduğu iddia edilen A.Ö. göz altına alındı. Daha önceden A.Ö. hakkında dolandırıcılık suçundan İstanbul, Mardin, Konya,Kayseri ve Bolu'daki mahkemeler tarafından yakalama kararı çıkarıldığı belirlendi. Ayrıca, Gebze’de de hakkında 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan arandığı belirlendi.

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Edinilen bilgi ve iddialara göre olay Bartın' da bir otobüs durağında meydana geldi. Durakta bekleyen genç kızın yanına yaklaşan kişi " Gel sana 50 lira vereyim, birlikte eğlenelim" diye sözlü tacizde bulundu. Genç kızın " Bana neden bu parayı veriyorsun, amacın nedir" diye sorması üzerine tacizde bulunan kişi kaçtı.Genç kızın şikayeti üzerine harekete geçen polis, zanlının eşgalini tespit etmek için güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Tacizde bulunan A.Ö. şehirlerarası otobüs terminalinde yakalanarak göz altına alındı.

GEBZE'DE DE HAKKINDA ARAMA VAR

Daha önceden A.Ö. hakkında dolandırıcılık suçundan İstanbul, Mardin, Konya,Kayseri ve Bolu'daki mahkemeler tarafından yakalama kararı çıkarıldığı belirlendi. Ayrıca, Gebze’de de hakkında 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan arandığı belirlendi. Şüphelinin sorgusu devam ediyor.

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