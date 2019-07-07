Sokakta çalışan kaç çocuk var?

Tespit edilen çocuklardan 32’sinin aradan geçen zamanda reşit olduğu belirlendi. Yine tespit edilen çocuklardan 62’si Suriye'ye geri döndü. Halihazırda 984 çocuğun takibi valilik tarafından yapılmakta olup, 843’ünün işlemleri tamamlanmıştır. Sokakta tespit edilip işlemi tamamlanan 843 çocuğun; 610’u Türk vatandaşı, 233’ü Suriye vatandaşı olup, 484’si erkek, 359’u kız olan sokakta çalışan çocukların tamamı için Valilik Kararı ve Genelgesi doğrultusunda sosyal inceleme ve ilgili kurumlarla ilişkilendirilme çalışması yapıldı.