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Sokakta çalışan kaç çocuk var?

Kocaeli Valiliğinin talimatıyla 2017 yılı Aralık ayından itibaren yapılan çalışmalar neticesinde ilimizde sokakta çalıştığı çalıştırıldığı tespit edilen bin 249 çocuk tespit edildi. Bu çocuklardan 171’i il dışında ikamet ettiği ortaya çıktı. Söz konusu çocukların bulundukları il müdürlüklerine yazılı bildirimde bulunuldu.
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Tespit edilen çocuklardan 32’sinin aradan geçen zamanda reşit olduğu belirlendi. Yine tespit edilen çocuklardan 62’si Suriye'ye geri döndü. Halihazırda 984 çocuğun takibi valilik tarafından yapılmakta olup, 843’ünün işlemleri tamamlanmıştır. Sokakta tespit edilip işlemi tamamlanan 843 çocuğun; 610’u Türk vatandaşı, 233’ü Suriye vatandaşı olup, 484’si erkek, 359’u kız olan sokakta çalışan çocukların tamamı için Valilik Kararı ve Genelgesi doğrultusunda sosyal inceleme ve ilgili kurumlarla ilişkilendirilme çalışması yapıldı.

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