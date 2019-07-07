Ellibeş’ten Kandıra ve Akmeşe ziyaretleri

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in ilçe ziyaretleri geçen hafta Kandıra ve Akmeşe ile devam etti. İlk durak Kandıra’ydı. Kandıra İlçe Kaymakamı Mehmet Ünal’la başlayan ziyaretler kapsamında Yeni Kandıra Muhtarlar Derneği, Kandıra Ziraat Odası, Kandıra Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ne gidildi. Ellibeş, çarşı esnafını da dolaştı. Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ile AKP Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez’in de eşlik ettiği Ellibeş, Kandıra’nın yalnızca yaz aylarında keyifli bir tatilin adresi değil, yılın her günü sıcak ve samimi insanlarıyla herkesi kendine çeken eşsiz bir ilçe olduğunu söyledi, “Bu güzel ilçemizin sıcak ve candan insanlarının partimize olan sonsuz güvenine layık olmak boynumuzun borcudur” dedi. Ellibeş’in geçen hafaki ikinci durağı ise Akmeşe’ydi.



AKMEŞE’DE SICAK KARŞILAMA

İzmit programı kapsamında bu kez Akmeşe’ye giden Ellibeş’e AKP İzmit İlçe Başkanı Av.Ali Güney ile birlikte çok sayıda il ve ilçe yöneticisi eşlik etti. Akmeşe’de halk pazarını gezen, esnafı dolaşarak hayırlı işler dileyen Ellibeş’e yoğun ilgi dikkatlerden kaçmadı. Ellibeş burada çocuklarla yakından ilgilendi, sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Ellibeş’in Akmeşe’de vefa ziyaretleri de oldu. Dolu dolu geçen ziyaret programı sırasında Akmeşe'nin çınarı Salih Köken ile geçmiş dönem AKP Belediye Meclis Üyesi ve İzmit Sanat Okulu eski müdürü Metin Kozluca’yla bir araya gelen Ellibeş, “Peygamber Efendimiz, ‘Küçüklerimize şefkat göstermeyen ve büyüklerimizin kadrini bilmeyen bizden değildir’ demiştir. Bizler de halkımıza çeşitli yollarla hizmet etmiş bütün büyüklerimizi unutmuyor, gönlümüzde her zaman ayrı bir yere sahip olduklarını göstermek istiyoruz” dedi. Ellibeş, Kandıra’da son olarak ilçe teşkilatına da uğradı, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları yönetimleriyle bir araya geldi.