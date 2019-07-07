İşte Gebze Belediyesi'nin yeni müdürleri

Gerçekleşen atamalar ile Gebze Belediyesi'nde bulunan 24 müdür kadrosuna 15 isim vekaleten atanırken, 9 isim ise asaleten müdürlük görevini yapacak.
İşte Gebze Belediyesinin müdürleri;
Dursun Ali Arslan Özel Kalem Müdür Vekili
Ahmet Gökhan Aydın Hukuk İşleri Müdür Vekili
Murat Tunca Yazı İşleri Müdür Vekili
Mevliüt Akbulut İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müd.
Fikret Pamuk Zabıta Müdür Vekili
Levent Sarğın Fen İşleri Müdür Vekili
Tümay Aksan Bilgi İşlem Müdür Vekili
Burhan Kandemir İşletme Ve İştirakler Müd.
Hasan Güler Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müd.
Ramazan Kılınç Mezarlıklar Müdürü
Cevat Altıntaş Veteriner İşleri Müdürü
Şaban Sarıay Emlak Ve İstimlak Müdürü
Bilgin Altay Mali Hizmetler Müdür V.
Nilay Çelikel Plan Ve Proje Müdür V.
Yalçın Yıldırımtepe Destek Hizmetleri Müdür V.
Hakan Tekke Park Ve Bahçeler Müdür V.
Senay Altıntaş Temizlik İşleri Müdür V.
Ercan Cüce Sağlık İşleri Müdür V.
Zeki Yalçın Ruhsat Ve Denetim Müdür V.
Kemal Tetik Sosyal Yardım İşleri Müdürü
Recai Er Kültür Ve Sosyal İşler Müdür V.
Muharrem Baltacıoğlu İmar Ve Şehircilik Müdürü
Hakkı Şen Muhtarlık İşleri Müdür V.
Mehmet Yayla Dış İlişkiler Müdürü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz