İşte Gebze Belediyesi'nin yeni müdürleri

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Gerçekleşen atamalar ile Gebze Belediyesi'nde bulunan 24 müdür kadrosuna 15 isim vekaleten atanırken, 9 isim ise asaleten müdürlük görevini yapacak.

İşte Gebze Belediyesinin müdürleri;

Dursun Ali Arslan Özel Kalem Müdür Vekili

Ahmet Gökhan Aydın Hukuk İşleri Müdür Vekili

Murat Tunca Yazı İşleri Müdür Vekili

Mevliüt Akbulut İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müd.

Fikret Pamuk Zabıta Müdür Vekili

Levent Sarğın Fen İşleri Müdür Vekili

Tümay Aksan Bilgi İşlem Müdür Vekili

Burhan Kandemir İşletme Ve İştirakler Müd.

Hasan Güler Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müd.

Ramazan Kılınç Mezarlıklar Müdürü

Cevat Altıntaş Veteriner İşleri Müdürü

Şaban Sarıay Emlak Ve İstimlak Müdürü

Bilgin Altay Mali Hizmetler Müdür V.

Nilay Çelikel Plan Ve Proje Müdür V.

Yalçın Yıldırımtepe Destek Hizmetleri Müdür V.

Hakan Tekke Park Ve Bahçeler Müdür V.



Senay Altıntaş Temizlik İşleri Müdür V.

Ercan Cüce Sağlık İşleri Müdür V.

Zeki Yalçın Ruhsat Ve Denetim Müdür V.

Kemal Tetik Sosyal Yardım İşleri Müdürü

Recai Er Kültür Ve Sosyal İşler Müdür V.

Muharrem Baltacıoğlu İmar Ve Şehircilik Müdürü

Hakkı Şen Muhtarlık İşleri Müdür V.

Mehmet Yayla Dış İlişkiler Müdürü