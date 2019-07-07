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İşte Gebze Belediyesi'nin yeni müdürleri

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediye bünyesinde görev yapacak bütün müdürlerin atamasını tamamladı
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Gerçekleşen atamalar ile Gebze Belediyesi'nde bulunan 24 müdür kadrosuna 15 isim vekaleten atanırken, 9 isim ise asaleten müdürlük görevini yapacak. 

İşte Gebze Belediyesinin müdürleri;

Dursun Ali Arslan        Özel Kalem Müdür Vekili
Ahmet Gökhan Aydın  Hukuk İşleri Müdür Vekili
Murat Tunca                Yazı İşleri Müdür Vekili
Mevliüt Akbulut            İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müd.
Fikret Pamuk               Zabıta Müdür Vekili
Levent Sarğın              Fen İşleri Müdür Vekili
Tümay Aksan              Bilgi İşlem Müdür Vekili
Burhan Kandemir        İşletme Ve İştirakler Müd.
Hasan Güler                Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müd.

Ramazan Kılınç           Mezarlıklar Müdürü
Cevat Altıntaş              Veteriner İşleri Müdürü
Şaban Sarıay               Emlak Ve İstimlak Müdürü
Bilgin Altay                   Mali Hizmetler Müdür V.
Nilay Çelikel                 Plan Ve Proje Müdür V.
Yalçın Yıldırımtepe       Destek Hizmetleri Müdür V.
Hakan Tekke                Park Ve Bahçeler Müdür V.


Senay Altıntaş             Temizlik İşleri Müdür V.
Ercan Cüce                  Sağlık İşleri Müdür V.
Zeki Yalçın                   Ruhsat Ve Denetim Müdür V.
Kemal Tetik                  Sosyal Yardım İşleri Müdürü
Recai Er                       Kültür Ve Sosyal İşler Müdür V.
Muharrem Baltacıoğlu  İmar Ve Şehircilik Müdürü
Hakkı Şen                     Muhtarlık İşleri Müdür V.
Mehmet Yayla              Dış İlişkiler Müdürü

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