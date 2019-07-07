Bakan canlı yayında tarih verdi: 29 bin personel alınacak

CNN Türk ekranlarında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 29 bin personelin KPSS ile alınacağını açıkladı. Bakan Koca alımların KPSS ile yapılacağını mülakatsız alımın hakkaniyetli olacağını düşündüğünü ifade etti.

İşte Bakan Koca'nın sözlerinden satır başları;

"2019'da bütçeden sağlığa ayrılan pay 157 milyar lira. Sağlıkta dönüşümü anca çalışanlarımızla yapabileceğimize inanıyoruz. 29 bin 689 sağlık personeli alımı olacak bu yıl içinde. Bunun ilk etabı olarak 12 bin personelin alımı da önümüzdeki ay için ilana çıkılacak. Bütün hazırlıklarımızı yaptık. ÖSYM'ye gönderdik ÖSYM'nin takvimi ancak 'bir ay sonra çıkabiliriz' dedikleri için 1 ay sonra gerçekleşecek. 12 bin personelin alımı da KPSS ile olacak. Mülakat yok. KPSS ile 12 bin kişiyi ÖSYM üzerinden alacağız. Eylül Ekim gibi ikinci etabı da 17 bin 689 personeli de ÖSYM'nin takvimine göre aynı yöntemle planlamış olacağız. Mülakatsız alım daha hakkaniyetli."