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Bugün 16:31 TSİ- Spor

Nazmi Kahveciler altını İzmit’e armağan etti!

Geleneksel Avrupa Spor Kültür Festivali etkinlikleri çerçevesinde Almanya’nın Hamm şehrinde düzenlenen güreş turnuvasında mücadele eden İzmit Belediye Spor Kulübü sporcusu Nazmi Kahveciler şampiyon oldu. Hayat Kimya Fabrikası’nda İş ve Yangın güvenliği olarak çalışan Nazmi Kahveciler 16 rakibi arasında tüm rakiplerinin sırtını yere getirdi.
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İZMİT’E ARMAĞAN OLSUN

15 bine güreş severin takip ettiği organizasyonun ardından konuşan Kahveciler “Son derece güzel bir ortamda güreştik. Almanya Hamm tam bir karnaval yeri gibiydi. Biz de İzmit Belediyesi ve Milli takım adına güreştik. Kesinlikle işim kolay değildi ancak sıkı çalışmamın karşılığını alarak İzmit’e altın ile döndüm. Desteğini esirgemeyen belediye başkanımı Sayın Av. Fatma Kaplan Hürriyet Hanımefendi’ye, İzmit Belediye Spor Müdürü Mithat Ağa ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Altın madalyamı İzmit’e armağan ediyorum” diye konuştu.

Bugün 16:31 TSİ - Spor

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