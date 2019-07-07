Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 16:33 TSİ- Spor

Karamürsel’in gururu Merih Demiral!

İtalyan devi Juventus’un kadrosuna kattığı Karamürselli stoper Merih Demiral, yeni kulübü ile 2024’e kadar anlaştı. Sporcunun yetiştiği kulüp Karamürsel İdmanyurdu ve Karamürsel spor camiası Merih ile ilgili büyük bir gurur yaşıyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

ELİNDEN GELENİ YAPACAK

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan Sassuolo'ya transfer olan, Merih Demiral, dünya devi Juventus'ın kadrosuna katıldı. Gündeme gelen haberin ardından, 18 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer olan Merih Demiral, güçlü stoper rakipleri arasında formayı kapmak için elinden geleni yapacağını ifade etti 

KARAMÜRSEL İDMANYURDU’NDA YETİŞTİ

Merih Demiral, 5 Mart 1998’de Karamürsel’de doğdu. Futbola 11 yaşında Karamürsel İdmanyurdu’nda başladı. 2011’den 2015’e kadar Fenerbahçe alt yapısında oynadı. 2016 yılında Fenerbahçe'den arkadaşı Bahadır Çiloğlu ile birlikte Portekiz üçüncü ligi ekibi AC Alcanenense ile sözleşme imzaladı ve profesyonel oldu.

 

MESUT BAKKAL 11’DE SAHAYA SÜRDÜ

Devre arasında Sporting Lizbon'un ikinci ligdeki Sporting B takımına transfer oldu. 2017-18 Sporting B'ye geri döndü ve 26 maçta forma giyerek takımının en çok forma giyen oyuncularından biri oldu. Sporcuyu Alanyaspor'a kiralık olarak kadrosuna kattı. Göztepe maçında Teknik Direktör Mesut Bakkal tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü ve 1-0 kazandıkları bu maçtan sonra formayı kaybetmedi.

 

İLK GOL TRABZON’A

Merih, 17 Eylül 2019'da Trabzonspor'u 1-0 yendikleri maçta kariyerinin ilk golünü atarak maçı kazandıran futbolcu oldu. 29 Ocak 2019'da 3.5 milyon Euro karşılığında kalıcı olarak Alanyaspor'a transfer oldu. 30 Ocak 2019'da, satın alma opsiyonlu olarak Serie A kulübü Sassuolo'ya kiralık olarak verildi ve İtalya’da da çok iyi işler çıkaran, bunu Milli takım performansı ile de destekleyen Merih, Juventus’a transfer oldu.

 

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Demiral, 17 yaş altı ve 19 yaş altı da dahil olmak üzere, Türkiye'nin genç seviye takımlarında forma giydi. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez, 20 Kasım 2018'de Ukrayna ile oynanan hazırlık maçında, 85. dakikada Mert Müldür'ün yerine oyuna girerek giydi. U 17, 19, 20 ve 21 Milli yaş altında Milli formayı terleyen genç stoper A Milli takım ile de son 4 maçta 90 dakika sahada kalmasını bildi.

Bugün 16:33 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Büyükakın, Burunga’yı gezdi mask
Büyükakın, Burunga’yı gezdi
Kartepe Kupası finali Kocaeli Stadı’nda mask
Kartepe Kupası finali Kocaeli Stadı’nda
Ahmet Taşçı: Veliahdım Taha Akgül mask
Ahmet Taşçı: Veliahdım Taha Akgül
Transfer Yüzde 99 kökten temizlenerek açılacak mask
Transfer Yüzde 99 kökten temizlenerek açılacak
Gölcükspor'un yeni hocası Taner Gülleri mask
Gölcükspor'un yeni hocası Taner Gülleri
Murat Başak: Kocaelispor ile görüşmeden karar vermem mask
Murat Başak: Kocaelispor ile görüşmeden karar vermem
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı mask
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı
Yeni yardımcı geliyor mask
Yeni yardımcı geliyor
Sigarada güncel fiyat listesi belli oldu mask
Sigarada güncel fiyat listesi belli oldu
İntiharın nedeni belli oldu mask
İntiharın nedeni belli oldu
Asaf bebek hayatını kaybetti mask
Asaf bebek hayatını kaybetti
Tarık Bayram vefat etti mask
Tarık Bayram vefat etti

GALERİ

Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk mask
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak mask
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı mask
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu mask
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu
100 yıllık konak hayat buldu mask
100 yıllık konak hayat buldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL