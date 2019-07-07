Karamürsel’in gururu Merih Demiral!

ELİNDEN GELENİ YAPACAK

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Aytemiz Alanyaspor'dan Sassuolo'ya transfer olan, Merih Demiral, dünya devi Juventus'ın kadrosuna katıldı. Gündeme gelen haberin ardından, 18 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer olan Merih Demiral, güçlü stoper rakipleri arasında formayı kapmak için elinden geleni yapacağını ifade etti

KARAMÜRSEL İDMANYURDU’NDA YETİŞTİ

Merih Demiral, 5 Mart 1998’de Karamürsel’de doğdu. Futbola 11 yaşında Karamürsel İdmanyurdu’nda başladı. 2011’den 2015’e kadar Fenerbahçe alt yapısında oynadı. 2016 yılında Fenerbahçe'den arkadaşı Bahadır Çiloğlu ile birlikte Portekiz üçüncü ligi ekibi AC Alcanenense ile sözleşme imzaladı ve profesyonel oldu.

MESUT BAKKAL 11’DE SAHAYA SÜRDÜ

Devre arasında Sporting Lizbon'un ikinci ligdeki Sporting B takımına transfer oldu. 2017-18 Sporting B'ye geri döndü ve 26 maçta forma giyerek takımının en çok forma giyen oyuncularından biri oldu. Sporcuyu Alanyaspor'a kiralık olarak kadrosuna kattı. Göztepe maçında Teknik Direktör Mesut Bakkal tarafından ilk 11'de sahaya sürüldü ve 1-0 kazandıkları bu maçtan sonra formayı kaybetmedi.

İLK GOL TRABZON’A

Merih, 17 Eylül 2019'da Trabzonspor'u 1-0 yendikleri maçta kariyerinin ilk golünü atarak maçı kazandıran futbolcu oldu. 29 Ocak 2019'da 3.5 milyon Euro karşılığında kalıcı olarak Alanyaspor'a transfer oldu. 30 Ocak 2019'da, satın alma opsiyonlu olarak Serie A kulübü Sassuolo'ya kiralık olarak verildi ve İtalya’da da çok iyi işler çıkaran, bunu Milli takım performansı ile de destekleyen Merih, Juventus’a transfer oldu.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Demiral, 17 yaş altı ve 19 yaş altı da dahil olmak üzere, Türkiye'nin genç seviye takımlarında forma giydi. Türkiye millî futbol takımı formasını ilk kez, 20 Kasım 2018'de Ukrayna ile oynanan hazırlık maçında, 85. dakikada Mert Müldür'ün yerine oyuna girerek giydi. U 17, 19, 20 ve 21 Milli yaş altında Milli formayı terleyen genç stoper A Milli takım ile de son 4 maçta 90 dakika sahada kalmasını bildi.