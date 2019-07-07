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Kiraz 8’de sıra elemelerde

14 Temmuz Pazar günü finalini yapacak olan Kiraz 8’de grup maçları sona erdi ve gözler eleme maçlarına çevrildi.
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BFM SOĞUTMA İKİNCİ TURDA

8. Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nda grup maçları sona ererken ikinci tura yükselen takım belli oldu. Körfez Gençlerbirliği Tesisleri’nde oynanan 12. günün ilk maçında BFM Soğutma ile Öz-Can Pişmaniye arasındaki maçı BFM Soğutma 4-0 kazandı ve ikinci tura kalırken, Öz-Can Pişmaniye elendi. BFM Soğutma’ya 3 puanı getiren golleri Nazif Gülhan (2) ve Enis Şahin (2) attı. 

İYİ Kİ DOĞDUN MERT ALKAN

Günün ikinci maçında turnuvanın favorilerinden Maksimum Özel Güvenlik ve Kocaeli Erzurum Dernekleri Federasyonu (KEDFE) karşılaştı. Son derece zevkli ve çekişmeli geçen maç 6-6 sona erdi. KEDFE’nin gollerini Yavuz Karagöz (2), Samettin Söbü, Melih Karaduman, Yusuf Bingöl ve Şahin Doğan atarken, Maksimum’un sayıları Mert Alkan (2), Fatih Ertürk (2), Nebil Uzun ve Fuat Karaaslan’dan geldi. Maçın ardından Maksimum Özel Güvenlik adına forma giyen başarılı forvet Mert Alkan’ın doğum günü kutlandı.

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