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Kocaeli Güneşspor’un futbol şenliği sona erdi!

Kocaeli Güneşspor Kulübü tarafından düzenlenen U-9 Yaz Dostluk Futbol Turnuvası Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda sona erdi. 1 gün süren ve adeta şölen havasında geçen organizasyonda şampiyonluğu finalde İzmit Yahya Kaptan’ı 1-0 mağlup eden Sakarya Futbol Kulübü elde etti.
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ZONGULDAK, YALOVA VE SAKARYA’DAN GELDİLER

Kocaeli Güneşspor Kulübü’nün düzenlediği U-9 Yaz Dostluk Futbol Turnuvası bir birinden güzel görüntülere sahne oldu.Turnuvaya ilimizden Kocaeli Güneşspor’un yanı sıra, İzmit Belediyespor, Taşköprüspor, İzmit Yahya Kaptan Spor, İzmit Gençlerbirliği, il dışından da Sakarya Futbol Kulübü, Sakarya Necat Ersin Spor, Sakarya 54, Yalova Gücü ve Zonguldak Çaycuma takımları katıldı.

ŞAMPİYONLUK GOLÜ BATU’DAN

Grup, çeyrek final ve yarı final maçlarının ardından turnuvanın finaline İzmit Yahya Kaptan ile Sakarya Futbol Kulübü kaldı. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan final maçı büyük bir heyecan ve çekişme içerisinde geçerken maçı konuk ekip Sakarya Futbol Kulübü Batu Zorlu’nun golü ile 1-0 kazanarak şampiyon oldu. Bu maç öncesinde oynanan üçüncülük maçını Sakarya 54 Spor Kulübü’nü Melih Dursun’un golü ile 1-0 mağlup eden Sakarya Nejat Ersin Spor Kulübü kazanarak kürsüde kendine yer buldu. 

KUPALARINI ALDILAR

Ev sahibi Kocaeli Güneşspor Kulüp Başkanı Nebil Uzun katılım gösteren tüm takımlara şükranlarını sunarken, Güneşspor yöneticilerine ve antrenörlerine organizasyondaki başarısından ötürü teşekkür etti. İzmit Belediye Spor Müdürü ve Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa da, böylesi etkinliklerin artmasını diledi ve Kocaeli Güneşspor Kulübü’nü özverisinden ötürü kutladı. Turnuvada son olarak derece giren takımları ödülleri verildi. Ahmet AKAY

 FİNAL MAÇI 

YAHYA KAPTANSPOR: 0

SAKARYA FUTBOL KULÜBÜ: 1

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: Muharrem Kırbaş***

YAHYA KAPTANSPOR: Ahmet Eren***, Seymen**, Ali**, Kerem***, Metehan**, Bilal**, Muhammet**, Batuhan***, Ahmet**

SAKARYA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer***, Batu Zorlu****, Ali***, Kayra***, Ahmet***, Efe***, Musa***, Furkan***, Batu Karagöz***

GOL: Batu Zorlu (Sakarya Futbol Kulübü)

 

ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI

 

SAKARYA NEJAT ERSİNSPOR: 1

SAKARYA 54 FUTBOL KULÜBÜ: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: Muharrem Kırbaş***

SAKARYA NEJAT ERSİNSPOR: Alper***, Mehmet Efe***, Taha***, Huzeyfe***, Tuna***, Melih Yeni Çerin***, İsa Arda***, Yaser***, Melih Dursun***

SAKARYA 54 FUTBOL KULÜBÜ: Alp Efe***, Emirhan**, Tuna**, Kayra**, Burak***, İbrahim**, Emlir** (Muhammet**), Adnan**, Uras**, Eymen** (Nebi**)

GOL: Melih Dursun (54 FK)

 

SIRALAMA

1.SAKARYA FUTBOL KULÜBÜ

2.YAHYA KAPTANSPOR

3.SAKARYA NEJAT ERSİNSPOR

4.SAKARYA 54 FUTBOL KULÜBÜ

Bugün 17:36 TSİ - Spor

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