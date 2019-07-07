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Kadir Öge dillere destan bir düğün ile evlendi!

31 Mayıs 2019 itibari ile Kocaelispor ile sözleşmesi sona eren ve yeni sezonda da Yeşil Siyahlı kulüple anlaşacağı düşünülen başarılı sol bek Kadir Öge dillere destan bir düğün ile evliler kervanına katıldı.
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İZDİHAM YAŞANDI

Hayatını özel bir hastanede çalışan Emine – Nurettin Üzmez’in kızları Özlem Hanım ile birleştiren olan Kadir Öge’nin düğünü Başiskele sahilinde yer alan Yalı Wedding’te gerçekleşti. Adeta izdihamın yaşandığı düğüne İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez, Futbol Şube Sorumlusu Bahadır Taşer, Kocaelispor Kaleci Antrenörü Nihat Köksal, kardeşi Veysel Köksal, Kocaelispor’un eski futbol şube sorumlusu Ceyhun Hoşdil, yöneticilerden Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli,Kocaelisporlu futbolcular, farklı takımlarda görev alan teknik adamlar ve forma giyen futbolcular, çok sayıda STK başkanı ve temsilcisi ile çiftin sevenleri katıldı.

DAVETİYE VEREMEDİKLERİM HAKLARINI HELAL ETSİN

Kadir Öge tüm dostlarına ve Kocaeli basınına cemiyetine katılım gösterdikleri için teşekkür ederken “Askerden geldim. Son 5 güne düğünü sıkıştırmak zorunda kaldım. Kısacası günler telaş içerisinde geçti. Çağıramadıklarım da var. Davetiye veremediklerim haklarını helal etsin. Özlem hanım ile sezon başı sağlık kontrolleri yaptığımız hastanede tanıştık. Kendisi söylemiyor da beni görmüş ve öyle tanışmış olduk. Allah bir ömür boyu mutluluk nasip etsin. Bu arada Kocaelispor ile sözleşmem bitti. Bekliyoruz. Hakkımızda hayırlısı olsun” dedi. Özlem hanım ise“Şu an baya bir heyecanlıyım. Bir hastanede çalışıyorum. Arkadaşım Gaye aracılığı ile Kadir ile tanıştım.  Kadir sessiz, sakin biri. Futbolcu eşi olmak güzel. 3 yıldır beraberiz. Bu bakımdan Kamplara ve maçlara alışığım” ifadelerine yer verdi. Erdem ÖVÜÇ

Bugün 18:30 TSİ - Spor

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