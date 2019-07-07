Hamza Mutlu: Kocaelispor taraftarı sosyal medyadan ibaret değil

KADİR VE EŞİNE BİR ÖMÜR MUTLULUKLAR

Kocaelispor kariyerinde 167 maça çıkan ve 16 da gole imza atan Hamza Mutlu, Kadir Öge’ye bir ömür boyu, sağlık, mutluluk ve huzur diledi. Mutlu, Çorum maçından sonraki süreci ve önümüzdeki sezon kendisi ile ilgili planlarını şu şekilde aktardı: Kocaelispor’a 5 yıl önce geldiğimizde iki kişi evliydi. Ardından tek tek evlilikler oldu. Darısı Fatih’in, Gökdeniz’in, Onur’un başına. Bugün de Kadir Öge’nin düğünündeyiz. Mutluluğunu onlarla birlikte paylaşmak istedim. Allah bir yastıkta kocatsın. Yeni gelen yönetime ve teknik ekibe başarılar dilerim. İnşallah başarılı olurlar. Çünkü bu şehir bunu hak ediyor.

20 GÜN ÖNCE ARADILAR

Yeni yönetim 20 gün önce bizi çağırdı ve bize “Kimseyle görüşmeyin” denildi. Ardından toplantıya çağrıldık, hatta toplantıdan önce Engin hoca telefonla arayıp davet etti. Şöyle bir şey var. İster devam edelim, etmeyelim, Kocaelispor’un davet ettiği her yere gitmek zorundayız. Kocaelispor bizim kulübümüz sonuçta. Toplantıda Engin hocamız takımdaki herkesle devam etmek istediğini ifade etti.

SÜREÇ BİZİM DIŞIMIZDA GELİŞİYOR

Daha sonra bir görüşmemiz olmadı. İlla ki çağırırlar. Biraz geç oldu gerçi ama Kocaelispor’un beklemeye değer. Biz de Kocaelispor’a saygımızdan dolayı benle beraber mukavelesi biten tüm arkadaşlarımız kimseyle görüşmüyor. Sadece Ali Keten arkadaşımız ayrılmak istediğini ifade etti. Dediğim gibi süreç dışımızda gelişiyor. İnşallah transferin açılması ile birlikte, güçlü ve iyi bir kadro ile şampiyon oluruz.

TÜM KALBİMLE DİLİYORUM

Bana göre geçen sezonki kadromuzun elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Sezonu ikinci bitirdik. Bunun üstü artık şampiyonluktur. İzmitli, Kocaelisporlu, Kocaelispor’un ekmeğini yenmiş Hamza olarak canı gönülden söylüyorum, biz oluruz olmayız, Kocaelispor’un başarılı olmasını tüm kalbimle diliyorum.

BİRÇOK FUTBOLCUYA NASİP OLMADI

Futbolda süreçleri atlatmak zor geliyor. Çorum maçından sonraki süreç de kolay geçmedi. Futbol günlük yaşanıyor, değişik bir olay yani. 4 gün önce Hamza Mutlu için her şey çok farklıydı, 4 gün sonra değişti. Darılmıyorum, kırılmıyorum. Çünkü bu taraftar grubu ülkede birçok futbolcuya nasip olmamış bir şey yaptı ve adıma beste düzenledi. O yüzden beste yaparken, “Hamza” diye çağırırken her şey güzeldi, eleştiri görünce mi çok kötü? Tabii ki değil. Taraftarın tepkisine bu bakımdan saygılıyım.

İSTEMİYORLARSA HİÇ PROBLEM DEĞİL

Çorum maçından sonra 4 gün evde kaldım. Ardından İzmit’in sokaklarındaydım ve hiç abes bir tepki görmedim. O konu benim için orada kaldı. Şu da var. Kocaelispor taraftarı bizim burada olmamızı istemiyorsa hiç problem değil. Ekmeğimizi başka yerde de ararız. Ama Kocaelispor taraftarı sosyal medyadan da ibaret değil. Çok farklı bir kimliğe sahip Kocaelispor taraftarı da var. Erdem ÖVÜÇ