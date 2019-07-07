Kamuoyunda Özön’ün ne yaptığını merak edenler oldu. Alüminyum fabrikası bulunan Özön’ün kendisini işine verdiği, il dışındaki şantiyelere mekik dokuduğu öğrenildi. Özön daha önce “Kocaelispor’dan uzaklaşma gibi bir durumum asla olamaz. Adaylık süreci geldi, geçti. İşlerim yoğun ve koşturuyorum. Kocaelispor’un maçlarını kaçırmayacağım, hatta deplasmanların da gideceğim” dedi.
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Volkan Özön işine yoğunlaştı
Kocaelispor’un eski yöneticilerinden ve son genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan Volkan Özön, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile görüştükten sonra adaylıktan çekilmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz