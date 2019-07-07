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Volkan Özön işine yoğunlaştı

Kocaelispor’un eski yöneticilerinden ve son genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan Volkan Özön, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile görüştükten sonra adaylıktan çekilmişti.

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Kamuoyunda Özön’ün ne yaptığını merak edenler oldu. Alüminyum fabrikası bulunan Özön’ün kendisini işine verdiği, il dışındaki şantiyelere mekik dokuduğu öğrenildi. Özön daha önce “Kocaelispor’dan uzaklaşma gibi bir durumum asla olamaz. Adaylık süreci geldi, geçti. İşlerim yoğun ve koşturuyorum. Kocaelispor’un maçlarını kaçırmayacağım, hatta deplasmanların da gideceğim” dedi.

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