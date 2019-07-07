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PKK'ya ağır darbe! Üst düzey yönetici öldürüldü

Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed, MİT ve TSK'nin ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
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Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed, MİT ve TSK'nin ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

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