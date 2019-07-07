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Kurban kesecekler dikkat! 72 bin TL'ye kadar cezası var

Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, kurallara uymayanlara ceza kesilecek. 287 liradan başlayan cezalar, 72 bin TL'ye kadar çıkıyor
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2019 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Buna göre gerekli önlemleri almayanlara ve kurallara uymayanlara ceza kesilecek.

Kurban kesiminde gerekli önlemleri almayanlara ve kurallara uymayanlara uygulanacak cezalar şöyle:

- Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince 287 TL idari para cezası uygulanacak.

- Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesinin (j) bendi gereğince; toplu kesimler için 72 bin 197 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 1794 TL idari para cezası Çevre Kanunu'nun 24 üncü maddesi kapsamında uygulanacak.

- Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak.

- Hayvanları Koruma Kanunu'nun 12'nci maddesinin birinci fıkrasına göre, hayvanların kesilmesi, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak, hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılacak. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere hayvan başına 1255 TL idari para cezası uygulanacak.

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