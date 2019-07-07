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Akar, AGİTPA Komisyonu ile Lüksenburg'da

CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar TBMM’ de üyesi bulunduğu AGİTPA Komisyonunun yaz dönemi toplantısı için Lüksenburg’a gitti.

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57 üye ülkenin bulunduğu AGİTPA (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi) toplantısı bu yıl yaz dönemi toplantısını Lüksenburg’da gerçekleştirdi.

57 üye ülke ve 323 Milletvekilinden oluşundan AGİTPA komisyonu toplantısına katılan CHP PM üyesi ve Kocaeli Milletvekili Haydar Akar yaklaşık 4 gün sürecek toplatılar da Lüksemburg Büyükelçisi Sayın Fazilet DAĞCI ÇIĞLIK ve Lüksemburg Dışişleri ve Avrupa Birliği Bakanı Sayın Jean Asselborn’la biraraya geldi.

Yoğun geçen AGİTPA komisyon toplantılarında, Siyasi İşler ve Güvenlik Komitesi Toplantısı, Ekonomik İşler, Bilim, Teknoloji ve Çevre Komitesi Toplantısı, Demokrasi, İnsan Hakları ve İnsani Meseleler Komitesi Toplantısı, Terörizmle Mücadele Komitesi Toplantıları gerçekleşti.

Ülkemizi de yakından ilgilendiren Mülteci ve terörizm sorunlarına ilişkin sunuş konuşmaları gerçekleştiren Türkiye heyeti yaşanan gelişmelere ilişkin bilgilendirme yaptı.

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