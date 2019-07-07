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Büyükakın: Mücadelemiz daha yaşanabilir Kocaeli

Başkan Büyükakın Milletimizin sokakta caddede mahallede velhasıl her yerde bize destek olduğunu görmek bizim enerjimize enerji gücümüzü güç katıyor diye konuştu.
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın Eğitim Bir-Sen Kocaeli 2 Nolu Üniversite Şube Başkanı Mustafa Eren Kocaeli Ahlat Derneği Başkanı Ekrem Yıldırım ve Gaziantepliler Dernek Başkanı Hasan Özaygut ile yönetimlerini makamında konuk etti. Türkiyenin ve Kocaelinin ortak paydasında birlik ve beraberliği güçlendiren sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Başkan Büyükakın Bu anlayışta olan ve milletimize hizmet eden tüm STKlara teşekkür ediyorum. Bize emanet edilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin sorumluluğunun da farkındayız. Milletimizin emanetini yere düşürmemek için gece gündüz demeden çalışıyoruz dedi.

KÜLTÜRÜMÜZÜ VE TARİHİMİZİ GELECEK NESİLLERE AKTARACAĞIZ

Türkiyeyi 2023 hedeflerine ulaşmasında Kocaelinin büyük bir payı olacağını dile getiren Başkan Büyükakın Kültürümüzü ve tarihimizi Sivil Toplum KuruluşlarıSTKlar aracılığıyla gelecek nesillere aktarılmasını çok kıymetli buluyorum. Dünyanın en büyük 10 ülkesinden biri hâline getirmenin kararlılığıyla hareket eden ülkemiz kültürel gelişmişlik başta olmak üzere her alanda aşama kaydetmelidir. Bu hedefe Kocaelinden güçlü desteği vermek STKlar başta olmak üzere bizlere de görev yüklemektedir açıklamasını yaptı.

BİZİM DERDİMİZ MİLLETİMİZİN DERDİDİR

Gelecek neslimizin 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçireceklerinden emin olduğunu da sözlerine ekleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın Milletimizin daha gelişmiş ve daha kalkınmış bir Türkiyede yaşaması için gençlerin donanımlı yetişmesi önemli dedi. Başkan Büyükakın konuşmasının sonunda şu sözlere yer verdi Bizim davamız milletimizin davasıdır. Bizim mücadelemiz daha yaşanabilir Kocaelidir. Bu hedef doğrultusunda milletimizin sokakta caddede mahallede velhasıl her yerde bize destek olduğunu görmek bizim enerjimize enerji gücümüzü güç katıyor. Birliktelikler yapılan istişarelerin ardından sona erdi.

Bugün 12:04 TSİ - Siyaset

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