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Karaca'nın intihar nedeni merak ediliyor

Dün evinde, kendisini merdiven boşluğundan bırakarak intihar eden Bünyamin Karaca'nın niye intihar ettiği merak konusu oldu

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Dün, kendini evinin merdiven boşluğuna bırakarak inthar eden Bünyamin Karaca'nın intihar olduğu merak konusu oldu. Reklamı sevmeyen ve sade bir kişilik olduğu öğrenilen Karaca'nın, medya önüne de çıkmayı çok sevmediği öğrenildi. 

ÖDÜL ALMIŞ

Albayrak Grubu Pakistan Genel Müdürlüğü görevini yürüten Bünyamin Karacan'ın, geçtiğimiz yıl haziran ayında grubu adına ödül aldığı ve başında bulunduğu Pakistan grubunun başarılı işlere imza attığı öğrenildi. Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası'nın, Pakistan’a yatırım yapan Türk firmalarını ödüllendirerek teşekkür ettiği organizasyonda ödülü  Albayrak Holding’in ödülünü CEO Doç. Dr. Ömer Bolat ile Albayrak Pakistan Genel Müdürü Bünyamin Karaca birlikte almıştı.

 

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