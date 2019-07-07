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Bünyamin Karaca son yolculuğuna uğurlandı

Çevre Şehircilik Bakanlığı eski müsteşar yardımcısı Bünyamin Karaca (60) İzmit Yahya Kaptan Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
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2002 ile 2007 yılları arasında Osman Pepe'nin Çevre ve Orman Bakanı olduğu dönemde müsteşar yardımcısı olarak görev yapan 60 yaşındaki Bünyamin Karaca, geçtiğimiz gün Yahyakaptan Mahallesi Hanlı Sokak üzerindeki dubleks evinin merdiven boşluğunda kendini asarak intihar etmişti. Ölümü ile ailesini ve sevenlerin büyük hüzne boğan Karaca’nın cenazesi İzmit Yahya Kaptan Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

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Merhum Bünyamin Karaca’nın eşi Sevgi Karaca’yı,  kızı Sümeyye Turan’ı ve oğulları Yasin Karaca ve Kadircan Karaca’yı yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Eski Orman Bakanı Osman Pepe, AKP Milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Sami Çakır, Eski Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaelispor Başkanı Hüseyin Üzülmez, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, AKP Eski İl Başkanları Şemsettin Ceyhan, Mahmut Civelek ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merhumun cenazesi cenaze namazının kılınmasının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi. Selin BECER

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