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Darıca'da 2 ayrı trafik kazası: 2 yaralı

Darıca'da 2 ayrı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'de trafik kazaları mask
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Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda, Mehmet K. (35) idaresindeki 41 ACU 826 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yine D-100 kara yolunda Volkan T'nin (43) kullandığı 34 VL 2523 plakalı otomobil de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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