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Hürriyet: Ben aday olmayacakmışım gibi çalışın

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet verdiği kahvaltı organizasyonunda partililerine teşekkür etti. Programda konuşan Hürriyet, "Beni Büyükşehir ya da İzmit Belediyesi adayı olarak görerek, nasıl olsa adayımız var diyerek rehavete kapılmayın ve içinizden adaylar çıkacak şekilde çalışmalara devam edin. Rehavete kapılarak yapılacak çalışmalardan medet ummayalım. Benim bir dahaki dönem aday olmayacakmışım gibi çalışmalara devam etmelisiniz." dedi.
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dün sabah Lastik IşSosyal Tesislerinde düzenlediği teşekkür kahvaltısında CHP'lilerle bir araya geldi. Kahvaltıya CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İzmit İlçe Başkan vekili Dalistan Filiz, İzmit ilçe Kadın Kolları Başkanı Birgül Gök, İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Engin Akbulut, İl ve ilçe yöneticileri, mahalle temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

KAZANAN EVLATLARIMIZIN GELECEĞİ

Toplantıda konuşan İzmit ilçe Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, daha öncedüzenlemek istedikleri bu etkinliği İstanbul seçimlerinden ötürü 23 Haziran sonrasında planladıklarını belirtti. Programda konuşan Başkan Hürriyet seçimlerde canla başla çalışan tüm partililerine teşekkür ederek, “Seçimleri kazandık ama bunu bir zafer olarak görmemeliyiz. Artık Türkiye siyasetinde sevgi diline ihtiyaç var. Hoşgörüye, iyi niyete, anlayışa ve herkese kucak açmaya ihtiyacımız olduğunu bize seçim sonuçları gösterdi. Hiçbir seçimin kazananı kaybedeni yoktur. Kazanan her zaman demokrasi ve evlatlarımızın geleceğidir” dedi.

MÜCADELEYİ BIRAKMAMAK LAZIM

Açıklamasına devam eden Başkan Hürriyet, “Seçimleri kazanmak yetmez. Asıl işimiz bundan sonra başlıyor. Kocaeli’de İzmit'i kazanmak hepimiz için umut oldu. Doğru hareket ederek, kazanabileceğimizi gördük. Bu dönem insanlara dokunarak Ak Parti'nin iktidar gücünü geride bıraktık. 15 yıl sonra güzel bir mücadele ile sizlerin de katkısıyla kazandık. Bu mücadeleyi hiçbir zaman bırakmamak gerekiyor. Bugünden itibaren seçim olacakmış gibi aynı seferberliği, devam ettirmemiz gerekiyor”

DAHA FAZLA BAŞKAN ADAYIMIZ OLMALI

Başkan Hürriyet, “Eksikliklerimizi de görmemiz lazım.Şu anki hedefimiz İzmit'i en iyi şekilde yönetmek. İyi bir belediyecilik örneği sergileyerek diğer ilçelerimize örnek olmak. Beni Büyükşehir ya da İzmit Belediyesi adayı olarak görerek, nasıl olsa adayımız var diyerek rehavete kapılmayın ve içinizden adaylar çıkacak şekilde çalışmalara devam edin. Rehavete kapılarak yapılacak çalışmalardan medet ummayalım.Benim bir dahaki dönem aday olmayacakmışım gibi çalışmalara devam etmelisiniz. Önümüzdeki seçimlerde Büyükşehir dahil olmak üzere çok sayıda değerli başkan adaylarımız da çıkmalı.” şeklinde konuştu. Belediye Başkanı Hürriyet’in haftaya da İYİ Partililere düzenleyeceği kahvaltıda teşekkür edeceği öğrenildi.

Bugün 15:49 TSİ - Siyaset

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