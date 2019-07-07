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Gebze- Halkalı hattında sorun yokmuş!

Yerel seçimler öncesi hayata geçirilen Gebze- Halkalı Marmaray hattına ilişkin birçok iddia gündeme gelmiş ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar bu iddiaları Meclis gündemine taşımıştı.1.4 Milyar Euro’ya mal olan hatta ilişkin sinyalizasyon başta olmak üzere makinistlerin tecrübesi ve kumanda merkezinde kayıpların yaşandığına ilişkin sendikaların da açıklamalarını Meclis gündemine getiren CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’ın önergesine Ulaştırma Bakanı cevap verdi.
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4,5 AY ÖNCE TESTLER BAŞLATILMIŞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan 12 Mart 2019 da açılan hattaki test sürüşlerinin 4,5 ay önce başladığını, bu süreçte araç, yol, sinyal ve tren işletmeciliği testlerinin eksiksiz olarak yapıldığını söyledi.

Makinistlerin tecrübeleri ve eğitimlerine ilişkin detaylı bilgi veren Turhan, yeterliliğe sahip olan makinist sayısının 84 olduğunu buna ek olarak 72 aday makinistin katılımının sağlandığını söyledi. Aday makinistlere 60 saat Marmaray araçlar eğitimi ve 30 saat Marmaray trafik ve işletme senaryoları verildiğini belirten Ulaştırma Bakanı Turhan, bu eğitimler sonrası 72 aday makiniste brövelerinin verildiğini söyledi.

Gebze- Halkalı hattının tam işletmeye alınması sonrası geçen 24 gün de gerekli bilgi ve yeterliliğe sahip 156 makinistin her birinin 1800 km tren kullandığını belirten Turhan bu sürede herhangi bir hadisenin yaşanmadığını kaydetti.

SİNYALİZASYONLAR SONRASI İŞLETMEYE ALINDI

Özellikle son yıllarda meydana gelen Tren kazalarında sinyaliazsyon sistemi tartışmaları yaşanırken son olarak Ankara’da meydana gelen kaza da yine sinyalizasyon ve makaslara ilişkin birçok iddia gündeme gelmişti.

Gebze- Halkalı hattına ilişkin sinyaliazsyon iddilarını da Bakan Turhan’a yönelten CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’a Bakanlık cevabında şöyle dedi. ‘ Söz konusu hatlar, açılışa kadar test, devreye alma ve de uygulamalı eğitim prosödürlerine tabi tutulmuştur. Tüm bu süreç sözleşme ve güvenlik şartlarına uygun olarak tamamlanmış, demiryolu araçları, elektromekanik ve sinyalizasyon sistemlerinin güvenlik sertifikasının temini sonrasında işletmeye alınmıştır.’denildi.

Akar, son yıllarda yaşanan Tren kazalarının makinist ve makasçı hatası olarak görülemeyeceğini belirterek Demiryolu ihalelelerin de firmaların Kamu ihale kanununun arkasından dolanarak menfez ve dolgu işlemleri için astronmik rakamları verirken asıl iş olan sinyazlizasyon ve elektromekanik için düşük tutarla aldıklarını söyledi.

Sayıştay raporlarına dikkat çeken CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar işi alan firmaların asıl işi gerçekleştirmeden ödemeler aldığını hem kamu zararına hem de bu işlerin yapılmayarak can güvenliğinin de yok sayıldığını söyledi. Bakanlığın vermiş olduğu cevabın önemli olduğunu söyleyen Akar, ihmallerin hayatlara mal olduğunu bu yüzden de bu soruların cevaplanması gerektiğini kafalarda soru işaretlerinin de olmaması gerektiğini belirtti.

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