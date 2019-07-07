Dikkat! 5 ilçede elektrikler kesilecek

Sakarya Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (SEDAŞ), bakım ve onarım çalışmaları kapsamında gerçekleştirdiği planlı elektrik kesinti listesine göre yeni hafta, Kocaeli’deki 5 ilçedeki kimi mahalle, cadde ve sokaklarda, 8 saati bulan elektrik kesintileri ile başlayacak. 8 Temmuz Pazartesi günü yani yarın, Gebze, Gölcük, Başiskele, İzmit ve Karamürsel’de saatler sürecek elektrik kesintilerine karşı, SEDAŞ vatandaşları uyardı.
GEBZE
08.30-15.30 saatleri arası
İNÖNÜ MAH. , 1966. SK. 1967. SK. 1967/1. SK. 1968. SK. 1969. SK. 1970. SK. 1975. SK. 1976. SK. 1979. SK. 1980. SK. 1981. SK. 1982. SK. 1984. SK. 1985. SK. 1986/1. SK. 1986/2. SK. 1986/3. SK. 1986/5. SK. 1987. SK. 1991. SK. 1991/2. SK. 1991/3. SK. 1996. SK. 1997. SK. GENÇLİK CD. TR10152 TÜM AG ÇIKIŞLAR.
GÖLCÜK
09.00-15.00 saatleri arası
LÜTFİYE KÖYÜ , KÖZDERE MEVKİİ KÜME EVLER LÜTFİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER LÜTFİYE MAH. , KÖZDERE MEVKİİ KÜME EVLER LÜTFİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ LÜTFİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER SELİMİYE KÖYÜ , KÖY GİRİŞİ MEVKİİ KÜME EVLER KÖY ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER SELİMİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER SELİMİYE KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER SELİMİYE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER SELİMİYE MAH. , AL MEVKİİ KÜME EVL DAVUL KÖPRÜ MEVKİİ KÜME EVLER KÖY GİRİŞİ MEVKİİ KÜME EVLER KÖY ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER SELİMİYE AŞAĞI MEVKİİ KÜME EVLER SELİMİYE KARŞI MEVKİİ KÜME EVLER SELİMİYE ORTA MEVKİİ KÜME EVLER SELİMİYE YUKARI MEVKİİ KÜME EVLER SENAİYE KÖYÜ , SENAİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER SERDAR KÖYÜ , İSTANBUL KARAYOLU CD. SOFULAR KÖYÜ , SOFULAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER SOFULAR MAH. , SOFULAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER YUKARI KÖYÜ , ÇİFTE SELVİ SK. İHSANİYE KÖYÜ , BEYOĞLU CD. İHSANİYE MAH. , BEYOĞLU CD. ŞİRİNKÖY MAH. , 678. SK.
09.00-17.00 saatleri arası
SEPETLİPINAR KÖYÜ , ŞEN SK. YENİKÖY KÖYÜ , KOMUTAN SK. KOZ SK. MANDIRA SK. NACİYE SK. REZENE SK. SEMEN SK. SESSİZ SK. SEVGİ ÇİÇEĞİ SK. VİLAYET CD. ZÜMRA SK. İLHAM SK. YENİKÖY MAH. , DERMAN SK. GÜLDEREN SK. KOMUTAN SK. MANDIRA SK. NACİYE SK. RAHŞAN SK. SEMEN SK. SEVGİ ÇİÇEĞİ SK. TERMAL SK. VATAN CD. VİLAYET CD. ZÜMRA SK.
BAŞİSKELE
09.00-17.00 saatleri arası
ATAKENT KÖYÜ , AZRA SK. HAZAROĞLU SK. HAVUZLUBAHÇE KÖYÜ , KİRAZLIBAHÇE CD. HAVUZLUBAHÇE MAH. , ABİŞ SK. KİRAZLIBAHÇE CD. SEYMEN KÖYÜ , MEVLANA CD. SEYMEN MAH. , AYAZLI SK. AYBATIMI SK. BAŞAK SK. BAŞARI SK. BEDİA SK. CANLAR SK. CESUR SK. MEVLANA CD. MUSAOĞLU SK. ÇAMLIBEL SK. YENİKÖY KÖYÜ , AKÇAY SK. ATEŞ ÇİÇEĞİ SK. AĞA SK. BAKİ SK. BEGÜM SK. BEYOĞLU CD. BULUT SK. CENGİZ TOPEL CD. CEVİZLİK CD. DEĞİRMENCİ SK. DRAMA CD. EMEL SK. ESLEM SK. FEVZİOĞLU SK. FISTIK SK. GARİP SK. HAFIZ SK. HARMANLIK CD. HÜRMETLİ SK. HÜSEYİN NAZ CD. ILICA CD. KAYMAK SK. KERİM SK. KOZLUCA SK. KİRAZLIBAHÇE CD. MEVLANA CD. MEŞELİ SK. MİLLİ EGEMENLİK CD. NECİP SK. NESİL SK. SARP SK. SESSİZ SK. SONGÜL SK. TABİB SK. TOMURCUK SK. UĞUR MENGENECİ SK. VATAN CD. VİLAYET CD. VİŞNE SK. ZARİF SK. ZEMBİL SK. ÇAYIR SK. ÇINAR CD. İHSAN PEKER SK. İNAN SK. İSKETE SK. YENİKÖY MAH. , ABİDİN SK. AKÇAY SK. ALPER SK. ATEŞ ÇİÇEĞİ SK. AYAZ SK. AĞAÇKAKAN SK. BAYRAM ALİ SK. BEGÜM SK. BEYOĞLU CD. BURÇİN SK. BİRAND SK. CENGİZ TOPEL CD. CEVİZLİK CD. DEĞİRMENCİ SK. DRAMA CD. DİNÇTÜRK SK. ECENAZ SK. EKBER SK. EMEL SK. ESLEM SK. EYMEN SK. FEVZİOĞLU SK. FISTIK SK. GEZMİŞ SK. GÖKHAN SK. GÜLDEREN SK. HACI TURAN SK. HARMANLIK CD. HÜNDÜR SK. HÜRMETLİ SK. HÜSEYİN NAZ CD. ILGIN SK. KANIK SK. KARAHASANLI SK. KAYMAK SK. KEMER SK. KOLEJ CD. KOMUTAN
SK. KOZLUCA SK. KİRAZLIBAHÇE CD. MANDIRA SK. MEVLANA CD. MEŞELİ SK. MİLLİ EGEMENLİK CD. NECİP SK. NESLİHAN S NEZİH SK. PALA SK. RAHİMOĞLU SK. RECEP ÇAVUŞ SK. SELANİK SK. SERRA SK. SÜSEN ÇİÇEĞİ SK. TEPECİK CD. TERMAL SK TOMURCUK SK. TURNALAR SK. TUTUCU SK. UÇAR SK. UĞUR MENGENECİ SK. VATAN CD. VİLAYET CD. VİŞNE SK. YENİBAHA SK. ZEMBİL SK. ZEYNO SK. ÇINAR CD. İHSAN PEKER SK. İNAN SK. İSKETE SK. ŞİFA SK. YEŞİLKENT KÖYÜ , TANTAOĞLU CD. YEŞİLYURT KÖYÜ , HAFIZ BAYRAM SK.
İZMİT
09.00-17.00 saatleri arası
FATİH MAH. , EYÜP BEY SK. KOÇAL SK. GÜLTEPE MAH. , ANANAS SK. COŞKU SK. KIRKMEŞE SK. KOÇAL SK. MİRALAY MÜMTA CD. NAMIK KEMAL CD. NAZLICAN SK. YAMAN SK. YETKİN SK., YAHYAKAPTAN MAH. , SEYMEN CD. YENİŞEHİR MAH. , ARAÇ SK. ASİLKENT SK. BOSTANLI SK. DERYA SK. DOĞACAN SK. FEYZULLAH İZMİDİ CD. GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVAR GÜLİSTA SK. HİSAR SK. MEVSİM SK. OVA SK. SÖNMEZAY SK. SÜMBÜL SK. YILMAZ SK. ÇANCI SK. ÇAYIRLI SK. İNCİRLİK SK., YENİŞEHİR MAH. , ARAÇ SK. BOSTANLI SK. DOĞURAN SK. FURKAN SK. GÜL SK. SOYLU SK. YEŞİL SK. İNCİRLİK SK.
KARAMÜRSEL
09.00-17.00 saatleri arası
YAHYAKAPTAN MAH. , HANEDAN SK. SARI MİMOZA CD. SEYMEN CD. ŞEHİT ERGÜN KÖNCÜ SK. ŞEVVAL SK
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