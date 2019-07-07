Üzülmez: Benim de Serhan kardeşimin de işi bitmedi

KADİR ÖGE’NİN DÜĞÜNÜNDE KONUŞTU

Kocaelispor Kulüp Başkanı Hüseyin Üzülmez, Kadir Öge’nin düğününde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Transfer yasağı ile ilgili olarak önemli bir dosya olan Yılmaz Vural dosyasının temizlenmesi ile ilgili konuşan Üzülmez şu ifadelere yer verdi: Yılmaz hoca ile, görevi devraldığımızın ertesi günü görüşmüştüm. Son olarak 3 yönetici arkadaşımız Yılmaz Vural’ın tatil yaptığı Çeşme’ye gitti. Arzu ettiğimiz rakamların biraz üzerinde bir rakama anlaştık.

TEŞEKKÜR EDERİM

Cesar ve Yılmaz Vural ile yaptığımız anlaşmalardan Kocaelispor’un kasasından neredeyse 5 milyonluk bir rakam çıkmamış oldu. Fedakarlıklarından ötürü Cesar’a, Yılmaz Vural’a, işini gücünü bırakıp tatil günü Çeşme’ye giden yönetici arkadaşlarıma, iknada ve orada bulunması ile bizlere yardımcı olan, bu konuda kendini sorumlu hisseden eski başkan Serhan Gürkan kardeşime teşekkür ederim.

KENDİSİNE DE SÖYLEDİM

Ben olaya o, bu, şu diye bakmıyorum. “Neden Serhan Gürkan ile görüşüyor” deniliyor ve bu anlamda biraz eleştiriler de görüyorum. Kesinlikle tek adamlık yapmam. Ben kulübün menfaati için, kim olursa olsun herkesin devreye girmesini istiyorum. Bu anlamda kişisel bir kaprisim olmaz. Samimi olsunlar yeter. Serhan kardeşim kendisini ispat etmek istiyor. Ona da söyledim “Serhan, sen bu noktada devreye girer, dosyaların çözümünde bize yardımcı olursan ben Kocaelispor kulüp başkanı olarak şu an yaptığım gibi sana her türlü teşekkürü ederim” dedim.

BEN YAPACAĞIM ABİ DEDİ

Yine Serhan kardeşime “Şampiyon olmuş bir kulübün başkanıydın. Teşekkür ediyorum. Ekonomik olarak yaşanan sıkıntıların da başkanısın. Elbette Kocaelispor taraftarı kızacaktır. Bunu düzeltmenin tek bir yolu var. Bu dosyaları çözmen” dedim. Serhan kardeşim de -Ben yapacağım abi- dedi. Ben de –Yaparsan teşekkür eder, itibarını iade ederim- dedim.

BORÇSUZ, AYAKLARI ÜZERİNDE DURAN BİR KULÜP

Kemal Aslan, Serhat Akın, Engin İpekoğlu ve yardımcılarına önemli borçlar var. Bu dosyalar toplam borcun yüzde 80’i ediyor. Benim de Serhan kardeşimin de işi bitmedi. Kocaelispor kurtulsun, bana kim kızarsa da kızsın. Kim kime darılırsa darılsın. Kocaelispor’un borçsuz, ayakları üzerinde duran bir kulüp olması için elimizden gelen ne varsa yapmak zorundayız. Erdem ÖVÜÇ