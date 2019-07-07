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Büyükakın: Kocaelispor siyasi değil kent meselesidir

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaelispor’un siyasi bir meselesi değil, kent meselesi olduğunu ifade etti ve şunları söyledi:

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Kocaelispor’un önce tesis alt yapısını güçlendirmemiz lazım. Bu anlamda Burunga Tesisleri’ni çok önemsiyoruz. Ardından futbolcu alt yapısını sağlama almalıyız. Bu kentin çocuklarının alt yapıdan yetişip kendi yetiştiği ilin takımında forma giymesi önemlidir.

EN BÜYÜK KÖTÜLÜK OLUR

Kocaeli’de 2 milyon insan yaşıyor. Herkes ayda 1 lira verse ayda 2 milyon, yılda 24 milyon para toplanır. Önemli olan Kocaeli’de bu heyecanı yakalamak. Kocaelispor gecesi ile ilgili çalışmalarımızı yaptık. Kimseye yük olmadan, taşıyamayacağı yük vermeden, el birliği ile Kocaelispor’u Süper Lig’e çıkarmak istiyoruz. Buradan da kimsenin bir şey sahiplenmesi gibi bir şeyin içinde değiliz. Bir kez ifade ediyorum. Kocaelispor siyasi bir mesele değil, Kocaelispor bu kentin meselesidir. Kocaelispor’a yapılacak en büyük kötülük bu kulübü siyasi hesapların bir parçası yapmaktır. Ahmet AKAY

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