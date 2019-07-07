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Gölcükspor sezonu 15 Temmuz’da açıyor

Gece yarısı operasyonu ile Gölcükspor’da teknik adamlığa getirilen Kocaelispor’un unutulmaz futbolcularından Taner Gülleri, Kırmızı Siyahlı ekip ile sezonu 15 Temmuz’da açacak.

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Daha önce Kartalspor, Göztepe ve Kahramanmaraşspor’da da görev alan genç teknik sezon öncesinde 3 etaplı bir kamp yapacak ve ilk etap kampı Gölcük’te olacak. Kamp yeri henüz netleşmezken, Gölcükspor’un genel olarak gittiği Kartepe’nin yıl ki kamp adresi olacağı tahmin ediliyor. Taner Gülleri, bugün öğlen saatlerinde İzmit’e gelecek olan iç ve dış transferler ile ilgili yönetim kurulu ile buluşacak. Ahmet AKAY

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