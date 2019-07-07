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Kocaeli’nin en iyisi Faruk!

Sona eren olan 658. Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde ilimiz pehlivanlarından Faruk Akkoyun, Tanju Gemici, Ali Güngör Ekin ve Hüseyin Gümüşalan ilk tur maçlarını kazandı. Ali Güngör Ekin ve Tanju Gemici ikinci turda kaybetti.

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Tanju, Hamza Köseoğlu ile yaptığı müsabakada sert güreştiği için kırmızı kart gördü. Genç pehlivan “Gözüme giren parmakları görmüyorlar, benim el ensemi görüyorlar” diyerek hakemlere ve kuleye tepki gösterdi.

ÇEYREK FİNALDE ALİ GÜRBÜZ İLE EŞLEŞTİ

Nedim Gürel ikinci turda İsmail Balaban ile eşleşti. Gürel, kıran kırana geçen güreşi puanlamada kaybetti. Faruk Akkoyun ise bu yıl başpehlivanlığa çıkan Ertuğrul Dağdeviren’i puanlamada mağlup etti ve 3. turda Karamürselli Hüseyin Gümüşalan ile birlikte eşleşti. Çok çekişmeli geçen güreş puanlamaya gitti. Rakibini sırt üstü düşüren Faruk Akkoyun çeyrek finale yükseldi. Faruk, çeyrek finalde Ali Gürbüz ile eşleşti. Gürbüz, Faruk’u sarma kle oyunu ile mağlup etti. Gürbüz, Faruk’u sarma kle oyunu ile mağlup etti. Abdullah Karagöz - Edirne

Bugün 17:07 TSİ - Spor

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