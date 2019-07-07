3 hakemimiz klasmana aday

Merkez Hakem Komitesi, 10 Temmuz’da Bursa’da adayları sınav ve mülakata alacak. MHK, 19 Temmuz’da kararını verecek ve elemeyi geçenler klasman hakem listesine eklenecek. Erdem ÖVÜÇ
KLASMAN HAKEM ADAY LİSTESİ
Abdulbaki Ayyıldız
Metin Ataş
Engin Uğur
KLASMAN YARDIMCI HAKEM ADAY LİSTESİ
Kağan Yıldızlar
Mustafa Kırbaş
Hakan Dursun
BÖLGESEL HAKEM ADAY LİSTESİ
Kadir Yılmaz
Kazım Çiftcioğlu
Mehmet Cankoç
Serdar Demirkaya
Tolga Türksever
BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM ADAY LİSTESİ
Abdullah Yalçınkaya
Burak Ersöz
Doğan Aslı
Ertuğrul Yıldırım
Furkan Ata
Keremşah Balbay
Ramazan Yıldız
Selim Yasak
Volkan Dikmen
Yusuf Öztürk
BÖLGESEL GÖZLEMCİ ADAYLARI
Ahmet Hilmi Yazıcı
Mesut Kük
Engin Zengin
Mesut Türk
Murat Kurt
Muhammed Yurt
Kamuran Yalçın
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz