Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:09 TSİ- Spor G: Bugün 17:11 TSİ

3 hakemimiz klasmana aday

Klasman Hakem, Klasman Yardımcı Hakem, Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem, Bölgesel Gözlemci Aday listesi belli oldu.

mask
mask
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Merkez Hakem Komitesi, 10 Temmuz’da Bursa’da adayları sınav ve mülakata alacak. MHK, 19 Temmuz’da kararını verecek ve elemeyi geçenler klasman hakem listesine eklenecek. Erdem ÖVÜÇ

KLASMAN HAKEM ADAY LİSTESİ

Abdulbaki Ayyıldız

Metin Ataş

Engin Uğur

KLASMAN YARDIMCI HAKEM ADAY LİSTESİ

Kağan Yıldızlar

Mustafa Kırbaş

Hakan Dursun

 

BÖLGESEL HAKEM ADAY LİSTESİ

Kadir Yılmaz

Kazım Çiftcioğlu

Mehmet Cankoç

Serdar Demirkaya

Tolga Türksever

 

BÖLGESEL YARDIMCI HAKEM ADAY LİSTESİ

Abdullah Yalçınkaya

Burak Ersöz

Doğan Aslı

Ertuğrul Yıldırım

Furkan Ata

Keremşah Balbay

Ramazan Yıldız

Selim Yasak

Volkan Dikmen

Yusuf Öztürk

 

BÖLGESEL GÖZLEMCİ ADAYLARI

Ahmet Hilmi Yazıcı

Mesut Kük

Engin Zengin

Mesut Türk

Murat Kurt

Muhammed Yurt

Kamuran Yalçın

Bugün 17:09 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Edirne’de “Bedava Palas” ilk günden doldu! mask
Edirne’de “Bedava Palas” ilk günden doldu!
Büyükakın, Burunga’yı gezdi mask
Büyükakın, Burunga’yı gezdi
Kartepe Kupası finali Kocaeli Stadı’nda mask
Kartepe Kupası finali Kocaeli Stadı’nda
Ahmet Taşçı: Veliahdım Taha Akgül mask
Ahmet Taşçı: Veliahdım Taha Akgül
Gölcükspor'un yeni hocası Taner Gülleri mask
Gölcükspor'un yeni hocası Taner Gülleri
Murat Başak: Kocaelispor ile görüşmeden karar vermem mask
Murat Başak: Kocaelispor ile görüşmeden karar vermem
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı mask
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı
Yeni yardımcı geliyor mask
Yeni yardımcı geliyor
Sigarada güncel fiyat listesi belli oldu mask
Sigarada güncel fiyat listesi belli oldu
İntiharın nedeni belli oldu mask
İntiharın nedeni belli oldu
Asaf bebek hayatını kaybetti mask
Asaf bebek hayatını kaybetti
Tarık Bayram vefat etti mask
Tarık Bayram vefat etti

GALERİ

Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk mask
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak mask
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı mask
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu mask
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu
100 yıllık konak hayat buldu mask
100 yıllık konak hayat buldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL