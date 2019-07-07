Cağ kebabı Artvin’in diyorlar

Yusufeli’nin ardından komşu ilçe Ardanuç’a doğru yola koyulduk. Yüksekliği insanı ürküten dağların arasındaki tünelleri kullanarak 2 buçuk saat süren yolcukla önce Artvin merkeze, ardından da Ardanuç’a ulaştık. Burada bizleri Ardanuç Belediyesi Başkan Vekili Turgut Yüksel karşıladı. Dağınık yerleşim sistemine sahip 49 köy ve bir merkezi bulunan Ardanuç, Artvin’e 39 kilometre uzaklıkta yer alıyor. İlçe yüzölçümünün yaklaşık yüzde 32’si ormanlık, yüzde 8’i çayır ve mera, yüzde 11’i tarım alanı, yüzde 56’sı da tarıma elverişsiz araziden oluşuyor. Ardanuç’da, uzun zamandır patent tartışması ile gündeme gelen Cağ Kebabını öğlen yemeği bahanesi ile masaya yatırdık.

YAYLACILIK ARDANUÇ’A ÖZGÜLEŞMİŞ



Yaklaşık 13 bin nüfusa sahip olan ilçede insanların en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Rakımının yüksek olması sebebiyle sınırlı sayıda tarım ürünleri yetiştirilebilirken ilçede hayvancılık ön planda bulunuyor. Burada yaşayan insanlar için özellikle yaylacılık vazgeçilmez bir tutku. Yaylalarda çok eski yıllardan beri gelenek haline gelen pancarcı şenlikleri düzenleiyor. İlçe hakkında çeşitli bilgiler aldıktan sonra öğlen yemeğimizi yemek üzere restorana gittik. Tıka basa yediğimiz sabah kahvaltısını henüz sindirememişken üzerine bizlere ikram edilen ve bölgenin en çok sevilen Cağ kebabını yedik. Cağ Kebabı demişken akla gelen soruların en başında ise tartışması halen devam eden “Cağ Kebabı Artin’in mi Erzurum’un mu?” sorusu geldi. Bu sorunun cevabını ve Cağ kebabının tarihini sizler için araştırdık.

ARTVİN Mİ ERZURUM MU?



Artvin ve Erzurum’un tarihçesini bilmeden asıl adı “Eşkıya Kebabı” olan Cağ Kebabı’nın Artvin’in mi yoksa Erzurum’un mu olduğunu da anlayamayız. 1878-1918 ve 1918-1921 tarihleri arasında, Rusya-Ermeni-İngiliz-Gürcistan idaresinde kalan Artvin-Borçka ve Şavşat ilçeleri 7 Mart 1921’den itibaren 4 ay kadar Ardahan’a bağlanmış. Yeni Türk devletinin ilk anayasası olan 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı Esasiye’de, 24 Nisan 1924’te yapılan değişikler ile Liva-Sancak teşkilatı kaldırılınca Artvin il haline geldi. 1926 Haziranında 877 sayılı kanunla Yusufeli ilçesi Erzurum ilinden alınarak Artvin’e bağlandı. Arazi şartlarının zorluğu, Artvin ve çevresinin vilayet merkezine olan uzaklığı birtakım sorunlara yol açınca dönemin Başbakanı İsmet İnönü’nün 25 Temmuz 1935 tarihindeki Artvin’i ziyaretinde durum kendisine iletildi.

İLK İSMİ EŞKİYA KEBABI



Bunun üzerine hükümet 4 Kasım 1936’da kabul edilen 2885 Sayılı Kanun ile merkezi Rize olan Çoruh Vilayeti kaldırıldı. Artvin Merkez, Hopa, Borçka ve Şavşat kazaları ile evvelce Erzurum’a verilmiş olan Yusufeli ilçesi de Artvin’e bağlandı. Anlatılanlara göre Cağ Kebabı, adını eski dönemlerde işlediği suçlardan ötürü dağlara çıkarak yaşamını sürdüren suçluların ayakta kalmak için kuzu yakalayıp, pişirmesinden aldığı, eşkıyanın imkansızlıktan iki taş arasına bir şiş uzatarak eti çevirip pişirdiği ve bundan dolayı eşkıya kebabı diye anıldığı söyleniyor. Dağlardaki eşkıyaların yok olmasının ardından yöredeki düğünlerde bu gelenek hüküm sürmeye devam etmiş.

MODERNLEŞTİKÇE İSİM DEĞİŞTİRMİŞ

Düğünü olan damadın arkadaşları düğün günü yemek üzere civardaki en besili ve pahalı olan kuzuyu aralarında para toplayarak satın alır ve kebap yapmak üzere hazırlar. Düğün öncesi damadın yolunu kesen arkadaşları kuzuya verdikleri parayı damattan alana kadar damadın yolunu keser ve düğüne gitmesini engeller. Damat ise arkadaşlarına kuzunun parasını öder ve düğününe ancak bu şekilde gidebilir. Bu yönüyle de aslında Eşkıya Kebabı olarak adlandırılan Cağ kebabı daha sona modernleştikçe şimdiki ismi olan Cağ Kebabı adını almış. Cağ da yine Anadolu'da kadınların örgüde kullandığı şişlere verilen addır. Ünü Türkiye sınırlarını aşan Cağ Kebabının patentinin Erzurum’da olduğu bilinmekle birlikte bu kebap Artvin ve Erzurum yöresinde halkın vazgeçilmez damak tatlarının başında geliyor.

ARDANUÇ’TA NERELER GEZİLİR?



Ardanuç İlçesi tarihi ve kültürel değeri olan çok sayıda esere sahiptir. Burada gezilecek yerlerin başında ise İskender Paşa Camii ve Türbeleri, Osmanlı Dönemine ait Hatice Hanım, Ali Paşa ve Süleyman Paşa’ya ait Türbeler bulunmaktadır. Yörenin ilk camisi olması açısından önem taşımaktadır. Ardanuç (Gevhernik) Kalesinin ilk yapılaşması ise milattan önceki dönemlerde başlamıştır. Bagratlı Krallığı Çıldır Atabekleri ve Osmanlıların yönetim yeri olarak kullanılmıştır. Yöredeki en önemli kalelerden birisi olup iç kalesi ve etrafı surlarla çevrili şehir yapısıyla tek örnektir. Geçmiş dönemlere ait çeşitli kalıntıların yanı sıra, taş kemer dükkanlar, toprakaltı soğuk hava depoları ve Kanuni Sultan Süleyman’a ait kitabesiyle de dikkat çekmektedir.

CEHENNEM DERESİ KANYANU

Ferhatlı köyünde bulunan Ferhatlı kalesi ilk yapısı Osmanlı Dönemine dayanmaktadır. Tabandan başlayarak kalenin üst kısmına ulaşan kaya içi oyma kapalı yol geçidi Ferhat- Şirin efsanesine benzetilip merak uyandırmaktadır. Petoban Kalesi, Rabat Kilisesi, Balkayası ve Kutlu Köyü üzerinde Bilbilhan yaylası civarında bulunan Üçlü Kara Göller yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerindendir. Türkiye’nin sayılı kanyonlarından biri olan Cehennem Deresi Kanyonu, ilginç doğal yapısı ile insanların ilgisini çekmektedir. Ardanuç İlçesi köy ve yayla şenliklerinin yoğun olarak düzenlendiği ilçelerden biridir. Ardanuç turumuzu noktaladıktan sonra ilk gecemizi geçireceğimiz ve dünyada sayılı şehrin sahip olduğu “Sakin Şehir” unvanına sahip Şavşat ilçesine doğru yola koyulduk.