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"Çocuklarıma iyi bak"

Önceki gün dubleks evinde kendisini asarak intihar eden Bünyamin Karaca'nın eşine bıraktığı mektup ortaya çıktı
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Bünyamin Karaca, intihar etmeden günler önce eşi Sevgi Karaca’ya “Bana bir şey olursa çocuklarıma iyi bak diyerek nasihatte bulunduğu ve intiharının ardından eşine bir mektup bıraktığı iddia edildi. Bünyamin Karaca, eşine bıraktığı mektupta borçlu olduğu kişileri ve alacaklı olduğu kişileri yazmasının yanı sıra “Çocuklarıma iyi bak. Benim arkamdan dik durun, kimseye muhtaç olmayın” diyerek not düştüğü de öğrenildi.  

İNTİHARI İLE İLGİLİ SENARYOLAR 

Merhum Bünyamin Karaca’nın intiharının asıl sebebi net olarak bilinemese de intihar nedeni olarak çeşitli senaryolar ortaya atıldı.  Bu senaryolardan ilki, Karacan’ın iş ile ilgili sorun yaşadığı şeklinde olurken, diğeri ise ailevi sorunlardan dolayı intihar etmiş olabileceği yönünde gelişti. Albayrak Grubu Pakistan Genel Müdürlüğü görevini yürüten Bünyamin Karaca'nın, Pakistan’daki işlerinde bir olay yaşadığını ve bunu gururuna yediremediği için intihar ettiği iddia edildi. Öte yandan bir başka iddia ise Karaca’nın duygusal bir insan olduğu ve ailesi ile yaşadığı sorununun, Karaca’yı intihara sürüklediği şeklinde oldu. Karaca’nın yakınları ise, ekonomik veya psikolojik anlamda herhangi bir sorununun olmadığını söyledi. Selin BECER
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