Bünyamin Karaca, intihar etmeden günler önce eşi Sevgi Karaca’ya “Bana bir şey olursa çocuklarıma iyi bak diyerek nasihatte bulunduğu ve intiharının ardından eşine bir mektup bıraktığı iddia edildi. Bünyamin Karaca, eşine bıraktığı mektupta borçlu olduğu kişileri ve alacaklı olduğu kişileri yazmasının yanı sıra “Çocuklarıma iyi bak. Benim arkamdan dik durun, kimseye muhtaç olmayın” diyerek not düştüğü de öğrenildi. Selin BECER
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Karaca ardından mektup bıraktı: "Çocuklarıma iyi bak"
Önceki gün dubleks evinde kendisini asarak intihar eden Bünyamin Karaca'nın eşine bıraktığı mektup ortaya çıktı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz