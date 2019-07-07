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Otogarda akıl almaz ihmal

Bugün İzmit Otogar'da meydana gelen olayda, bir otobüsten aşağı inmek isteyen çocuk, halının kayması sonucu başını yere çarptı.

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Elde edilen bilgilere göre, bugün öğleden sonra İzmit Otagarı'na yanaşan bir araç, hem yolcu almak hem de 5 dakika mola vermek için durdu. Bu sırada araçtan inmeye başlayan yolcular arasında bulunan 5 yaşındaki çocuk, tam aşağı inerken halının kayması sonucu kafasını yere çarparak yaralandı. 

KAFASI ŞİŞTİ

Çocuğun düştüğünü gören vatandaşlar hemen yardıma koşarken, çocuk yaşadığı şok ile ağlamaya başladı. Kaza sırasında otogarda bulunan vatandaşlar, bu tarz ihmalkarlıklara karşı otobüs firmalarına sitemde bulunurken, halıların kaymamasi için de gerekli tedbirlerin alınmasını istediler. Barış Yahya ÇİNÇİN

Bugün 20:21 TSİ - Asayiş

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