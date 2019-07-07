Körfez ilçesinde atık depolama sahasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulanan atık depolama sahasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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Atık depolama sahasında korkutan yangın
Atık depolama sahasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz