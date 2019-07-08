Büyükşehir'de önemli değişiklik

Büyükşehir Belediyesi'nde, eski başkan İbrahim Karaosmanoğlu döneminden kalan bazı daire başkanları ve müdürlerin yerine, yeni isimlerin atanmasına devam ediliyor. O müdürlüklerden bütçe anlamında önemli bir yere sahip olan Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü'nde de müdür değişikliğine gidildi. Yapı Kontrol Şube Müdürü Mehmet Kasım Yıldırım görevden alınırken, Yerine aynı birimde görev yapan İbrahim Takak getirildi.