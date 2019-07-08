Büyükşehir Belediyesi'nde, eski başkan İbrahim Karaosmanoğlu döneminden kalan bazı daire başkanları ve müdürlerin yerine, yeni isimlerin atanmasına devam ediliyor. O müdürlüklerden bütçe anlamında önemli bir yere sahip olan Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü'nde de müdür değişikliğine gidildi. Yapı Kontrol Şube Müdürü Mehmet Kasım Yıldırım görevden alınırken, Yerine aynı birimde görev yapan İbrahim Takak getirildi.
Bugün 08:54 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 09:02 TSİ
Büyükşehir'de önemli değişiklik
Büyükşehir Belediyesi'nde görev değişiklikleri devam ediyor. Son olarak bütçe açısından önemli bir yere sahip, Yapı Kontrol Şubesi'ne yeni müdürü ataması yapıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz