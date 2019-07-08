Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:20 TSİ- Gündem G: Bugün 09:28 TSİ

Bu yollar trafiğe kapalı olacak

Türkiye Elektrik İletim A.Ş tarafından 30 Haziran'da başlatılan çalışmalar devam ediyor. Çalışmaların bugün gerçekleştirilecek kısmında, İzmit'teki bazı yolların ulaşıma kapatılacağı öğrenildi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Çalışmalar kapsamında 8 Temmuz 2019 pazartesi günü için k1 otogar köprülü kavşağı bölgesinde yapılacak çalışma için trafik düzenlemeleri hazırlandı. İşte TEİAŞ’tan trafik düzenlemeleri hakkında yapılan o bilgilendirme;

 “TEM  KANDIRA GİŞELERE GİDİŞ GÜZERGAHI

D-605 karayolunu kullanarak tem kandıra gişeleri, otogar ve kandıra’ya erişmek isteyen araçlar k2  yahya kaptan kavşağı yan yol katılımı güzergahından necip fazıl caddesi- sarı mimoza caddesi-hürmet sokak- sultan murat caddesi- seymen caddesini kullanacaktır.

TEM  KANDIRA GİŞELERDEN ÇIKIŞ GÜZERGAHI

Tem kandıra gişeler ve kandıra istikametinden gelecek araçlar k1 otogar kavşağı yan yol katılımından feyzullah izmidi caddesi-gül sokak-soylu sokağı kullanarak d-605 katılım sağlayacaktır.

YAHYA KAPTAN BÖLGESİNDEN KANDIRA İSTİKAMETİ GİDİŞ GÜZERGÂHI

yahya kaptan bölgesinden kandıra-otogar istikametine gidecek araçlar da necip fazıl caddesi- sarı mimoza caddesi-hürmet sokak- sultan murat caddesi- Seymen caddesini kullanacaktır.

TURAN GÜNEŞ CADDESİNDEN OTOGAR-YAHYA KAPTAN-YUVAM AKARCA GİDİŞ GÜZERGAHI

Turan Güneş Caddesinden otogar-Yahyakaptan-yuvam akarca ve d-605 ‘e erişmek isteyen araçlar didem sokak-ergin sokak -gül sokak -d-605 yan yol- k2 Yahya kaptan köprülü kavşağı ada içini kullanarak necip fazıl caddesi kullanacaktır.

YUVAM AKARCA DAN ŞEHİR MERKEZİNE GİDİŞ GÜZERGAHI

Yuvam akarca- otogar bölgesinden d-605 yan yolu kullanarak şehir merkezi gelecek araçlar otogardan sonra gül sokak-soylu sokağı kullanarak d-605 karayoluna katılım sağlayacaktır. Çalışma bölgesindeki diğer sokak ve caddelerde kontrollü geçişlere izin verilecektir. Çalışma sırasında toplu taşıma, servis, ticari taksi araçları ve özel araçlar bu güzergâhları kullanacaktır.”

Bugün 09:20 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
“Devlet hastaneleri kapatılacak” mask
“Devlet hastaneleri kapatılacak”
Karaca'nın intihar nedeni merak ediliyor mask
Karaca'nın intihar nedeni merak ediliyor
İzmit'in yeni temizlik araçları geldi mask
İzmit'in yeni temizlik araçları geldi
Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren karar mask
Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren karar
Yılmaz Vural tamam mask
Yılmaz Vural tamam
İhtiyaç sahibi ailelere ev yapılıyor! mask
İhtiyaç sahibi ailelere ev yapılıyor!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı mask
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı
Asaf bebek hayatını kaybetti mask
Asaf bebek hayatını kaybetti
Otogarda akıl almaz ihmal mask
Otogarda akıl almaz ihmal
Tarık Bayram vefat etti mask
Tarık Bayram vefat etti
Bünyamin Karaca evinde ölü bulundu mask
Bünyamin Karaca evinde ölü bulundu
“Devlet hastaneleri kapatılacak” mask
“Devlet hastaneleri kapatılacak”

GALERİ

Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk mask
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak mask
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı mask
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu mask
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu
100 yıllık konak hayat buldu mask
100 yıllık konak hayat buldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL