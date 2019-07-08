Bu yollar trafiğe kapalı olacak

Çalışmalar kapsamında 8 Temmuz 2019 pazartesi günü için k1 otogar köprülü kavşağı bölgesinde yapılacak çalışma için trafik düzenlemeleri hazırlandı. İşte TEİAŞ’tan trafik düzenlemeleri hakkında yapılan o bilgilendirme;

“TEM KANDIRA GİŞELERE GİDİŞ GÜZERGAHI

D-605 karayolunu kullanarak tem kandıra gişeleri, otogar ve kandıra’ya erişmek isteyen araçlar k2 yahya kaptan kavşağı yan yol katılımı güzergahından necip fazıl caddesi- sarı mimoza caddesi-hürmet sokak- sultan murat caddesi- seymen caddesini kullanacaktır.

TEM KANDIRA GİŞELERDEN ÇIKIŞ GÜZERGAHI

Tem kandıra gişeler ve kandıra istikametinden gelecek araçlar k1 otogar kavşağı yan yol katılımından feyzullah izmidi caddesi-gül sokak-soylu sokağı kullanarak d-605 katılım sağlayacaktır.

YAHYA KAPTAN BÖLGESİNDEN KANDIRA İSTİKAMETİ GİDİŞ GÜZERGÂHI

yahya kaptan bölgesinden kandıra-otogar istikametine gidecek araçlar da necip fazıl caddesi- sarı mimoza caddesi-hürmet sokak- sultan murat caddesi- Seymen caddesini kullanacaktır.

TURAN GÜNEŞ CADDESİNDEN OTOGAR-YAHYA KAPTAN-YUVAM AKARCA GİDİŞ GÜZERGAHI

Turan Güneş Caddesinden otogar-Yahyakaptan-yuvam akarca ve d-605 ‘e erişmek isteyen araçlar didem sokak-ergin sokak -gül sokak -d-605 yan yol- k2 Yahya kaptan köprülü kavşağı ada içini kullanarak necip fazıl caddesi kullanacaktır.

YUVAM AKARCA DAN ŞEHİR MERKEZİNE GİDİŞ GÜZERGAHI

Yuvam akarca- otogar bölgesinden d-605 yan yolu kullanarak şehir merkezi gelecek araçlar otogardan sonra gül sokak-soylu sokağı kullanarak d-605 karayoluna katılım sağlayacaktır. Çalışma bölgesindeki diğer sokak ve caddelerde kontrollü geçişlere izin verilecektir. Çalışma sırasında toplu taşıma, servis, ticari taksi araçları ve özel araçlar bu güzergâhları kullanacaktır.”