Boş inşaat, oyun alanı oldu

İzmit Yenişehir Mahallesi'nde yapımına başlanan kültür merkezinin inşaatı, belli bir noktaya getirildikten sonra yarıda bırakıldı. Geçen sene itibariyle yükselmeye başlamadığı kaydedilen bina, yaklaşık 1 yıldan bu yana atıl şekilde duruyor. Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, çocukların boş inşaatta oyun oynadıklarını belirtirken, inşaatın çevresinde herhangi bir güvenlik önlemi olmamasının kendilerini korkuttuğunu söyledi. Yetkilileri gerekli tedbirleri alması için göreve davet eden mahalle sakinleri, durumun aynı şekilde devam etmesi durumunda çocukların zarar görebileceğini aktardı.

"GECELERİ KORKUYORUZ"

İnşaatın akşam vakti de, kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından kullanıldığına dikkat çeken mahalle sakinleri, geceleri inşaatın yanında tek başlarına geçmeye korktuklarını ve bu durumun mahalle huzurunu ciddi şekilde etkilediğini aktardı. Durumu belediye dahil birçok yere bildirdiklerini fakat sonuç alamadıklarını kaydeden mahalle yetkilileri, sorunlarının en kısa zamanda çözüme kavuşturulmasını talep ediyor.