"Bekirdere'deki Atatürk heykeli kaldırılmalı"

AKP'li eski yönetici Kadir Cansever, Bekirdere'de bulunan Atatürk heykelinin, yolu daralttığı gerekçesi ile kaldırılmasını talep etti. Sosyal medya hesabından, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e seslenen Cansever, "Heykeli kaldırırarak milletimize büyük bir hizmet yapmış olalım" dedi. Heykelin, kültür merkezinin ön kısmına taşınmasının daha doğru olacağını aktaran AKP'li Kadir Cansever, “Malum Üçyol’da şu an yol genişletme çalışması başladı ve asfalt yapılacak. Fikret Toker başkanın dönemde üçyol merkezinde bir ATATÜRK büstü yapıldı zaten dar olan bölgede büst hiç bir şekilde etkinliğe hizmet veremiyor ve trafikte sorunlar yaşıyoruz tam zamanıdır diyorum gelin sizin yardımınızla mevlana kültür merkezi önünde bulunan boş alana taşıyarak milletimize büyük hizmet vermiş oluruz kanaatindeyim burada milli bayramlarda tören yapılması imkanı doğacak ve Atatürk ile halkımızı buluşmasına vesile olacaktır selamlar” ifadelerini kullandı.