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"Bekirdere'deki Atatürk heykeli kaldırılmalı"

AKP'nin eski yöneticilerinden Kadir Cansever, Bekirdere'de bulunan Atatürk heykelinin kaldırılması talebinde bulundu.

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AKP'li eski yönetici Kadir Cansever, Bekirdere'de bulunan Atatürk heykelinin, yolu daralttığı gerekçesi ile kaldırılmasını talep etti. Sosyal medya hesabından, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e seslenen Cansever, "Heykeli kaldırırarak milletimize büyük bir hizmet yapmış olalım" dedi. Heykelin, kültür merkezinin ön kısmına taşınmasının daha doğru olacağını aktaran AKP'li Kadir Cansever, “Malum Üçyol’da şu an yol genişletme çalışması başladı ve asfalt yapılacak. Fikret Toker başkanın dönemde üçyol merkezinde bir ATATÜRK büstü yapıldı zaten dar olan bölgede büst hiç bir şekilde etkinliğe hizmet veremiyor ve trafikte sorunlar yaşıyoruz tam zamanıdır diyorum gelin sizin yardımınızla mevlana kültür merkezi önünde bulunan boş alana taşıyarak milletimize büyük hizmet vermiş oluruz kanaatindeyim burada milli bayramlarda tören yapılması imkanı doğacak ve Atatürk ile halkımızı buluşmasına vesile olacaktır selamlar” ifadelerini kullandı.  

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Yorumlar

(14)
14

Yaser - Şimdiye kadar bu fikrinizi neden söylemediniz.

Yanıtla . 0Beğen 08 Temmuz 13:11
13

İzmi̇tli̇ - HEY GİDİ BADEM HEY.NE OLDU AĞIRMI GELDİ.HAZIMSIZLIK MI YAPTI.BİR KASA SODA İÇ ANCA BOŞALTIRSIN GAZINI.

Yanıtla . 0Beğen 08 Temmuz 13:08
11

Kandıralı - Kaç dönemdir yolu daraltmayan heykel yönetim değişince birden göze göründü.Maksat üzüm yemek olsa bende katılır bu büstün kalkmasını isterdim.Ancak maksat bağcıyla bir problem çıkarmak buradan rant çıkarmak.Kaç dönemdir aklınızı kiralamış vermiştiniz.

Yanıtla . 2Beğen 08 Temmuz 12:43
10

Hakan - Cübbelinin heykelini dikelimmi

Yanıtla . 2Beğen 08 Temmuz 11:54
12

Merve Ka - @Hakan 10 nolu yoruma cevabı: Haha çok iyi dedin bu arada bu adam yani Kadir ağa adnan oktara benzıyor bakışlara bakın sankı kediciklerine bakıyor :)

Yanıtla . 0Beğen 08 Temmuz 12:52
09

Sinan - Bu nasıl bir zihniyet böyle bugüne kadar yanlış ve yandaş politikalar sayesinde insanlara eziyet edilirken neredeydiniz acaba Fatma başkan işin hakkı ve doğrusu neyse onu yapar

Yanıtla . 2Beğen 08 Temmuz 11:26
08

Emre Meşe - @oktay senin gibi yalamaların neye taptığınıda gördük biz tapmıyoruz saygı duyuyoruz

Yanıtla . 2Beğen 08 Temmuz 11:01
07

Emre Meşe - @oktay senin gibi başka şeylere tapmıyor bu insanlar sadece saygı bizimkisi

Yanıtla . 2Beğen 08 Temmuz 10:59
06

Abc - heykel kaldirilsin yerine yesil bir alan olsun

Yanıtla . 0Beğen 08 Temmuz 10:52
05

Oktay - Size trafik eziyeti mükafattir.Heykele tapmayi ne zaman birakacaksiniz zavallilar.

Yanıtla . 2Beğen 08 Temmuz 10:44
04

Murat Usta - Herşeyi düzelttiniz de bir tek ATATÜRK heykelimi kaldı..?

Yanıtla . 8Beğen 08 Temmuz 10:34
03

3yollu - Maçası Yiyen Gelir Kaldırır Boş Muhabbet Yapmaz .. ;) Kaldırmak İsteyeni Bekleriz

Yanıtla . 7Beğen 08 Temmuz 10:20
02

Yineumit - Kaldırimlari yarımsar metre yola ilave etsen is çözülür.ataturk u oradan kaldiranın ksfasinıdra patlar.arkadasin beyin temogrofisini çektirmek lazım

Yanıtla . 6Beğen 08 Temmuz 10:19
01

Şener saygılı - Sizler bu vatanı terk edin millete daha faydalı olur zihniyetiniz hala bozuk şimşekleri üzerinize çekmeyi başarıyorsunuz düşmansınız düşman

Yanıtla . 7Beğen 08 Temmuz 10:10
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