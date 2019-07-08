AKP'li eski yönetici Kadir Cansever, Bekirdere'de bulunan Atatürk heykelinin, yolu daralttığı gerekçesi ile kaldırılmasını talep etti. Sosyal medya hesabından, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e seslenen Cansever, "Heykeli kaldırırarak milletimize büyük bir hizmet yapmış olalım" dedi. Heykelin, kültür merkezinin ön kısmına taşınmasının daha doğru olacağını aktaran AKP'li Kadir Cansever, “Malum Üçyol’da şu an yol genişletme çalışması başladı ve asfalt yapılacak. Fikret Toker başkanın dönemde üçyol merkezinde bir ATATÜRK büstü yapıldı zaten dar olan bölgede büst hiç bir şekilde etkinliğe hizmet veremiyor ve trafikte sorunlar yaşıyoruz tam zamanıdır diyorum gelin sizin yardımınızla mevlana kültür merkezi önünde bulunan boş alana taşıyarak milletimize büyük hizmet vermiş oluruz kanaatindeyim burada milli bayramlarda tören yapılması imkanı doğacak ve Atatürk ile halkımızı buluşmasına vesile olacaktır selamlar” ifadelerini kullandı.
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"Bekirdere'deki Atatürk heykeli kaldırılmalı"
AKP'nin eski yöneticilerinden Kadir Cansever, Bekirdere'de bulunan Atatürk heykelinin kaldırılması talebinde bulundu.
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Yorumlar
(14 )
Yaser - Şimdiye kadar bu fikrinizi neden söylemediniz.
İzmi̇tli̇ - HEY GİDİ BADEM HEY.NE OLDU AĞIRMI GELDİ.HAZIMSIZLIK MI YAPTI.BİR KASA SODA İÇ ANCA BOŞALTIRSIN GAZINI.
Kandıralı - Kaç dönemdir yolu daraltmayan heykel yönetim değişince birden göze göründü.Maksat üzüm yemek olsa bende katılır bu büstün kalkmasını isterdim.Ancak maksat bağcıyla bir problem çıkarmak buradan rant çıkarmak.Kaç dönemdir aklınızı kiralamış vermiştiniz.
Hakan - Cübbelinin heykelini dikelimmi
Merve Ka - Haha çok iyi dedin bu arada bu adam yani Kadir ağa adnan oktara benzıyor bakışlara bakın sankı kediciklerine bakıyor :)
Sinan - Bu nasıl bir zihniyet böyle bugüne kadar yanlış ve yandaş politikalar sayesinde insanlara eziyet edilirken neredeydiniz acaba Fatma başkan işin hakkı ve doğrusu neyse onu yapar
Emre Meşe - @oktay senin gibi yalamaların neye taptığınıda gördük biz tapmıyoruz saygı duyuyoruz
Emre Meşe - @oktay senin gibi başka şeylere tapmıyor bu insanlar sadece saygı bizimkisi
Abc - heykel kaldirilsin yerine yesil bir alan olsun
Oktay - Size trafik eziyeti mükafattir.Heykele tapmayi ne zaman birakacaksiniz zavallilar.
Murat Usta - Herşeyi düzelttiniz de bir tek ATATÜRK heykelimi kaldı..?
3yollu - Maçası Yiyen Gelir Kaldırır Boş Muhabbet Yapmaz .. ;) Kaldırmak İsteyeni Bekleriz
Yineumit - Kaldırimlari yarımsar metre yola ilave etsen is çözülür.ataturk u oradan kaldiranın ksfasinıdra patlar.arkadasin beyin temogrofisini çektirmek lazım
Şener saygılı - Sizler bu vatanı terk edin millete daha faydalı olur zihniyetiniz hala bozuk şimşekleri üzerinize çekmeyi başarıyorsunuz düşmansınız düşman
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