İzmit Yahya Kaptan B-6 B Blokta oturan İZGAZ emeklisi Süleyman Gündoğdu ile Şeriye Gündoğdu'nun 3 çocuğundan biri olan Onur Gündoğdu(33) amansız hastalığa yenik düştü. Gündoğdu'nun cenazesi 8 Temmuz Pazartesi günü öğleyin Yahya Kaptan Akşemsettin Camii'nden kaldırılıp Kent Mezarlığında defnedilecek.
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İzmitli genç, hastalığa yenildi
İzmit Yahya Kaptan B-6 B Blokta oturan İZGAZ emeklisi Süleyman Gündoğdu'nun oğlu Onur Gündoğdu(33) hastalığa karşı verdiği mücadeleye yenik düşerek, hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz