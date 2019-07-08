İzmitli genç, hastalığa yenildi

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İzmit Yahya Kaptan B-6 B Blokta oturan İZGAZ emeklisi Süleyman Gündoğdu ile Şeriye Gündoğdu'nun 3 çocuğundan biri olan Onur Gündoğdu(33) amansız hastalığa yenik düştü. Gündoğdu'nun cenazesi 8 Temmuz Pazartesi günü öğleyin Yahya Kaptan Akşemsettin Camii'nden kaldırılıp Kent Mezarlığında defnedilecek.