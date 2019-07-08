Hayvan taşıyan TIR askıda kaldı

Gölcük Cumhuriyet Mahallesi Değirmendere Kültür Merkezi mevkisinde, Diyarbakır'dan kente büyükbaş hayvan getirdiği öğrenilen Selahattin Kurt idaresindeki 21 AAF 185 plakalı TIR, tali yoldan D-130 kara yolu İzmit yönüne dönerken dorseyle çekiciyi birbirine bağlayan parça kırıldı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve trafik ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Trafiğe kapatılan D-130 kara yolunun İzmit yönünde yoğun araç kuyrukları oluştu. TIR ve dorsesi, ekiplerin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından vinçle kaldırılarak götürüldü. Çalışmanın ardından kara yolunda ulaşım normale döndü. Öte yandan büyükbaş hayvan yüklü TIR'dan sıcak havanın etkisi ile çevreye uzun süreç çok kötü bir koku yayıldı.