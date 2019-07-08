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DAEŞ'in Kocaeli örgütü hakim karşısında

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma kapsamında sözde "Kocaeli emirleri"nin de aralarında olduğu 25'i tutuklu, 1'i firari 49 şüphelinin yargılanmasına başlandı.
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Kocaeli 6. Ağır Ceza Mahkemesince, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Polis ve jandarma ekiplerinin duruşma salonu çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığı davayı takip etmek isteyen vatandaşlar, X-ray cihazları ve arama noktalarından geçirilerek salona alındı.  Gazeteciler de kendilerine ayrılan bölümde duruşmayı takip ederken, salona, ses ve görüntü kaydı yapabilen cihazlar alınmadı. Duruşmada, "terör örgütü kurma ve yönetme", "terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarının yöneltildiği sanıkların kimlik tespiti yapıldı.  İddianamede, farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan ve dosyaları birleştirilen şüpheliler hakkında 4,5 yıldan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Şifreli mesajlaşma programları üzerinden görüşmüşler

İddianamede, örgüt mensuplarının deşifre olmamak için birbirleriyle "TrueCrypt", "Conversation" ve "Chat With" şifreli mesajlaşma programları üzerinden görüşme gerçekleştirdikleri yer alıyor. Ele geçirilen cep telefonlarındaki video görüntülerinde, tutuklu ve tutuksuz bazı şüphelilerin de aralarında olduğu DEAŞ üyelerinin gözleri kapalı bir vaziyette sırt üstü yatarak, bazı ayetlerin okunduğu seanslarda "Rukye-cin çıkarma" işlemleri yaptıkları iddianamede bulunuyor.

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