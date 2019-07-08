AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, sosyal medya hesabından İzmit Belediyesi'ni eleştirdi. İzmit Alemdar Caddesi'nde çekildiğini belirttiği iki fotoğrafı paylaşan Şeker, "İşte CHP'li belediyenin İzmit'i getirdiği hal" notunu düştü.
Bugün 11:27 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 11:41 TSİ
Şeker: Cadde değil sanki çayırlık
AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İzmit Alemdar Caddesi'nde çekildiği belirtilen bir fotoğrafı paylaşarak, "CHP'li belediyenin İzmit'i getirdiği hal" diye yazdı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(16 )
Tuncay - Sizin gibi adam bunlarla uğraşmamalı koparmaya kalksan 30 sn almayacak ot için gündemde olmamalısınız. Faydalı şeylerle sizi görmek istiyoruz haber başlıklarında
Nihal Kavaf - Bence yeşil her yere yakışıyor...
Fb - Sayın seker sız 17 yıl ızmıte neyaptınız acaba he paraları ensarla tugvayamı yatırdınız sızın hızmetınız bumu
İzmi̇tli̇ - KAÇ DÖNEMDİR MV SİN KOCAELİ VEYA İZMİT İÇİN NE YAPTIN.ARTIK YETER BU MİLLET UYANDI ARTIK.SENDE DOSDOĞRU GÜL DAVUTOĞLU VEYA BABACANA KAPAĞI ATARSIN.
Emekci - En azından hırsızlık,saltanat,israf yok sen bak işine.
İbrahim Ağaoğlu - Bence sizin İzmit'te hiç bir hayrınız olmamıştır. Belediyede söylenen bunca yolsuzluğu söyleyeceğiniz yerde!!! Kendinden oluşan ottan bahsediyorsunuz çok komik.
CENGİZ ŞAHİN - Sn Vekilim siz izmit sokaklarında gezermiydiniz ?? sanırım denge harita dükkanınız da işler bozuk. Boş şeylerle uğraşacağınıza proje ile gelin izmit halkının karşısına. Şaka gibisin..
İbrahim Ağaoğlu - Bence sizin İzmit'te hiç bir hayrınız olmamıştır. Belediyede söylenen bunca yolsuzluğu söyleyeceğiniz yerde!!! Kendinden oluşan ottan bahsediyorsunuz çok komik.
70 - Yaptığın karalamaya sadece gülüyorum
İbrahim Ağaoğlu - Bence sizin İzmit'te hiç bir hayrınız olmamıştır. Belediyede söylenen bunca yolsuzluğu söyleyeceğiniz yerde!!! Kendinden oluşan ottan bahsediyorsunuz çok komik.
Şener saygılı - Senin anlayışın farklı anlayamazsın normal insanlatın yaşamı siz akemhpelilerden farklı bırak onla bunla uğralmayıda faydalı birşey yaparak gündeme gel yıllardır bu milleti uyuttuğunuz yetemedimi hala neler düşünüyorsunuz millet gözünü açtı kardeşim artık yeter diyebiliyor hiç olmazsa kalan itibarınızı koruyun
Izmitli - adam yeşile düşman. hemen beton atmak lazım .
hemşerim sen işine bak izmitliler memnun çok şükür.
Seyfullah Kaya - Yahu bu adam nasıl Milletvekili oldu?.Yaptığı basitliğe bakın. Çınarlı Köyünden Memed ağayı getirsen bu kadar ÇİĞLİK yapmaz. neymiş ot muş...hadi be git işine. Utan biraz bu türlü eleştiri yaptım diye Utan..
Hakan - 17 senedir yönettiğiniz ülkenin ekonomik durumu ortada bunlada övünün.?
Mert - Sayın Şeker. Fotoğrafta görünen otları saydım. Sadece altı adet. Bir zahmet inip koparsanız ya! İzmit halkına küçük de olsa bir hizmetiniz olmuş olurdu.
Cemo - Bula bula bunumu buldun vah zavallı
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