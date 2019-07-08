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Şeker: Cadde değil sanki çayırlık

AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İzmit Alemdar Caddesi'nde çekildiği belirtilen bir fotoğrafı paylaşarak, "CHP'li belediyenin İzmit'i getirdiği hal" diye yazdı

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AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, sosyal medya hesabından İzmit Belediyesi'ni eleştirdi. İzmit Alemdar Caddesi'nde çekildiğini belirttiği iki fotoğrafı paylaşan Şeker, "İşte CHP'li belediyenin İzmit'i getirdiği hal" notunu düştü. 

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Yorumlar

(16)
16

Tuncay - Sizin gibi adam bunlarla uğraşmamalı koparmaya kalksan 30 sn almayacak ot için gündemde olmamalısınız. Faydalı şeylerle sizi görmek istiyoruz haber başlıklarında

Yanıtla . 0Beğen 08 Temmuz 13:35
15

Nihal Kavaf - Bence yeşil her yere yakışıyor...

Yanıtla . 1Beğen 08 Temmuz 13:29
14

Fb - Sayın seker sız 17 yıl ızmıte neyaptınız acaba he paraları ensarla tugvayamı yatırdınız sızın hızmetınız bumu

Yanıtla . 1Beğen 08 Temmuz 13:14
13

İzmi̇tli̇ - KAÇ DÖNEMDİR MV SİN KOCAELİ VEYA İZMİT İÇİN NE YAPTIN.ARTIK YETER BU MİLLET UYANDI ARTIK.SENDE DOSDOĞRU GÜL DAVUTOĞLU VEYA BABACANA KAPAĞI ATARSIN.

Yanıtla . 0Beğen 08 Temmuz 13:04
12

Emekci - En azından hırsızlık,saltanat,israf yok sen bak işine.

Yanıtla . 0Beğen 08 Temmuz 13:03
11

İbrahim Ağaoğlu - Bence sizin İzmit'te hiç bir hayrınız olmamıştır. Belediyede söylenen bunca yolsuzluğu söyleyeceğiniz yerde!!! Kendinden oluşan ottan bahsediyorsunuz çok komik.

Yanıtla . 0Beğen 08 Temmuz 13:02
10

CENGİZ ŞAHİN - Sn Vekilim siz izmit sokaklarında gezermiydiniz ?? sanırım denge harita dükkanınız da işler bozuk. Boş şeylerle uğraşacağınıza proje ile gelin izmit halkının karşısına. Şaka gibisin..

Yanıtla . 0Beğen 08 Temmuz 12:59
09

İbrahim Ağaoğlu - Bence sizin İzmit'te hiç bir hayrınız olmamıştır. Belediyede söylenen bunca yolsuzluğu söyleyeceğiniz yerde!!! Kendinden oluşan ottan bahsediyorsunuz çok komik.

Yanıtla . 0Beğen 08 Temmuz 12:56
08

70 - Yaptığın karalamaya sadece gülüyorum

Yanıtla . 0Beğen 08 Temmuz 12:55
07

İbrahim Ağaoğlu - Bence sizin İzmit'te hiç bir hayrınız olmamıştır. Belediyede söylenen bunca yolsuzluğu söyleyeceğiniz yerde!!! Kendinden oluşan ottan bahsediyorsunuz çok komik.

Yanıtla . 1Beğen 08 Temmuz 12:54
06

Şener saygılı - Senin anlayışın farklı anlayamazsın normal insanlatın yaşamı siz akemhpelilerden farklı bırak onla bunla uğralmayıda faydalı birşey yaparak gündeme gel yıllardır bu milleti uyuttuğunuz yetemedimi hala neler düşünüyorsunuz millet gözünü açtı kardeşim artık yeter diyebiliyor hiç olmazsa kalan itibarınızı koruyun

Yanıtla . 7Beğen 08 Temmuz 12:50
05

Izmitli - adam yeşile düşman. hemen beton atmak lazım .

hemşerim sen işine bak izmitliler memnun çok şükür.

Yanıtla . 8Beğen 08 Temmuz 12:37
04

Seyfullah Kaya - Yahu bu adam nasıl Milletvekili oldu?.Yaptığı basitliğe bakın. Çınarlı Köyünden Memed ağayı getirsen bu kadar ÇİĞLİK yapmaz. neymiş ot muş...hadi be git işine. Utan biraz bu türlü eleştiri yaptım diye Utan..

Yanıtla . 17Beğen 08 Temmuz 12:02
03

Hakan - 17 senedir yönettiğiniz ülkenin ekonomik durumu ortada bunlada övünün.?

Yanıtla . 19Beğen 08 Temmuz 11:51
02

Mert - Sayın Şeker. Fotoğrafta görünen otları saydım. Sadece altı adet. Bir zahmet inip koparsanız ya! İzmit halkına küçük de olsa bir hizmetiniz olmuş olurdu.

Yanıtla . 18Beğen 08 Temmuz 11:43
01

Cemo - Bula bula bunumu buldun vah zavallı

Yanıtla . 14Beğen 08 Temmuz 11:40
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