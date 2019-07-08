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Sanayi Sitesi girişinde korkutan kaza

İzmit Sanayi Sitesi'nin giriş kısmında meydana geldiği öğrenilen kazada, can kaybı veya ağır yaralı olmazken, araçların ciddi şekilde hasar aldığı öğrenildi

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Sabah saatlerinde trafiğin yoğun olduğu sırada meydana gelen kazada, herhangi bir can kaybı yaşanmamasına rağmen trafikte aksama meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre hızlı bir şekilde ilerleyen kadın sürücü, ani şekilde frene basınca araç ters döndü. Sürtünmenin şiddeti ile bariyerlere çarpan araçta hasar meydana geldi. 

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Yorumlar

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Dexter - hergün erkek sürücüler kaza yapar.parantez için de cinsiyet belirtmezken kadın sürücü olunca nedense illaki belirtirsiniz cinsiyetçi habercilik bu

Yanıtla . 0Beğen 08 Temmuz 11:58

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