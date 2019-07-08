Sabah saatlerinde trafiğin yoğun olduğu sırada meydana gelen kazada, herhangi bir can kaybı yaşanmamasına rağmen trafikte aksama meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre hızlı bir şekilde ilerleyen kadın sürücü, ani şekilde frene basınca araç ters döndü. Sürtünmenin şiddeti ile bariyerlere çarpan araçta hasar meydana geldi.
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Sanayi Sitesi girişinde korkutan kaza
İzmit Sanayi Sitesi'nin giriş kısmında meydana geldiği öğrenilen kazada, can kaybı veya ağır yaralı olmazken, araçların ciddi şekilde hasar aldığı öğrenildi
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Yorumlar
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Dexter - hergün erkek sürücüler kaza yapar.parantez için de cinsiyet belirtmezken kadın sürücü olunca nedense illaki belirtirsiniz cinsiyetçi habercilik bu
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