Sanayi Sitesi girişinde korkutan kaza

Sabah saatlerinde trafiğin yoğun olduğu sırada meydana gelen kazada, herhangi bir can kaybı yaşanmamasına rağmen trafikte aksama meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre hızlı bir şekilde ilerleyen kadın sürücü, ani şekilde frene basınca araç ters döndü. Sürtünmenin şiddeti ile bariyerlere çarpan araçta hasar meydana geldi.