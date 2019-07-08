Muhammed Talha'ya eğlenceli sünnet töreni

Derince Elmas Düğün Salonu’nda gerçekleşen sünnet cemiyetinde Kebapçı Mehmet Usta’nın sahibi Mehmet Tevfik Dursun torununu sünnet ettirmenin heyecanını yaşadı. Ahmet İlhan Dursun ile Elif Dursun çiftinin oğulları Muhammed Talha’nın sünnet cemiyeti Kuranı Kerim okunarak başladı. Mehteran ekibi ve semazen gösterisinin de yer aldığı cemiyete katılım hayli yüksek oldu.

BAŞKAN DA KATILDI

Dursun ailesinin mutlu gününe ortak olan önemli isimler de vardı. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Ticaret Odası Başkan Vekili Hüseyin Gezer, CHP Derince Belediye Başkan Adayı Av. Sertif Gökçe, Derince Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Bekir Sargın, Derince Kent Konseyi Başkanı Hasan Malo ve çok sayıda iş adamı sünnet cemiyetine katılım sağladı. Ayrıca Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da il dışında olması sebebiyle mektup gönderdi.