Hürriyet: Hayvan satıcılarına indirim yapacağız

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, kurban bayramın öncesi hayvan pazarında incelemelerde bulundu. Solaklar yolu üzerinde ki İzmit Belediyesi’ne ait hayvan pazarını ziyaret eden Başkan Hürriyet, ilimizden ve Türkiye’nin dört biryanından gelecek olan hayvan satıcılarına müjde verdi. Hayvan satış yerleriyle ilgili indirim yapılacağını belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, satış için gelecek vatandaşların tesis içerisinde ki yatakhanelerden de ücretsiz olarak faydalanabileceklerini duyurdu.

TESPİTLERDE BULUNDU

Kırsal Hizmetler Müdürü Şafak Üzümüoğlu ve zabıta müdür vekili Tanju Tığcı’nın da hazır bulunduğu ziyarette Hürriyet, kurban bayramı öncesi pazarın son durumunu değerlendirdi. Ülkenin dört bir yanından gelecek hayvanlar için gerekli hazırlıkların olduğunu belirten Başkan Hürriyet “ kurban bayramı öncesi ilgili müdürlüklerimizle hayvan pazarındaki eksiklerin tespitini yaptık.

SATIŞ İNDİRİMİ VE ÜCRETSİZ YATAKHANE

Kurban Bayramına 15 gün kala satış için getirilen hayvanları gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra pazarımıza almaya başlayacağız. Kocaeli’nden ve ülkenin dört bir yanından şehrimize hayvan satışı için gelecek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için elimizden geleni yapacağız. Bu yıl Kurban Bayramı için pazarımıza gelecek olan havan satıcılarımıza birçok kolaylık sağlayacağız. Tesisimiz içerisinde bulunan satış yerleriyle ilgili indirim yapacağız. Ayrıca hayvan satışı için gelen vatandaşlarımız, tesis içerisinde hizmet veren yatakhanemizden de ücretsiz olarak faydalanabilecek” diyerek kurban satıcılarına müjde verdi.

3 BİN 200 HAYVAN KAPASİTELİ

Solaklar yolu üzerindeki Büyükşehir Belediyesi Mezbahası yanında yaklaşık 22 dönümlük bir alan üzerine bulunan Pazar, 400 adet büyük, bin 800 adet küçükbaş olmak üzere 3 bin 200 hayvanin satışa sunulabildiği 90'dan fazla padok bulunuyor. 5 bin 900 metrekare kapalı hayvan padoklarının içerisinde samanlık, karantina ve gebe gözlem bölümleri bulunuyor.