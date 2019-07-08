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Ford Otosan’dan iki önemli yatırım

Ford Otosan, Gölcük’e İnsan Kaynakları Direktörü Ali Rıza Aksoy’un ev sahipliğinde ilk olarak Gölcük Halk Eğitim Müdürlüğü Kuyumculuk Atölyesi, ardından Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Diş Hastanesi Polikliniği’ni törenle açtı.
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Ford Otosan, Gölcük’e iki yeni toplumsal yatırım gerçekleştirdi. İnsan Kaynakları Direktörü Ali Rıza Aksoy’un ev sahipliğinde ilk olarak Gölcük Halk Eğitim Müdürlüğü Kuyumculuk Atölyesi, ardından Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Diş Hastanesi Polikliniğitörenle açıldı.Açılış törenlerine Gölcük Kaymakamı Yazı İşleri Müdürü Lütfü Yılmaz, Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Tektaş, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Naim Yüksel, Gölcük Kuyumcular Odası Başkanı Naim Gürel, Gölcük Muhtarlar Birliği Başkanı Bilge Saral ve çok sayıda davetli katıldı.

28 KURSİYER DERS GÖRECEK

Gölcük Halk Eğitim Müdürlüğü Kuyumculuk Atölyesi 28 kursiyer yer alıyor. Kursiyerler Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri ders görecek. Kurs öğretmeni Bilge Demirkök kursiyerlere “Bir altın bilezik bizden ikinci emeklilik sizden” sloganıyla kuyumculuğun temel becerilerini öğretecek. Kursiyerlerin yapmış olduğu takılar anlaşma sağlandığı takdirde kuyumcular çarşısında satışa çıkacak.

GÜZEL HİZMETLER ORTAYA ÇIKACAK

Kuyumculuk sınıfı açılışında konuşan Ford Otosan İnsan Kaynakları Direktörü Ali Rıza Aksoy, “Ford Fabrikamız Gölcük’e ilk açıldığı zaman dönemin belediye Başkanı İsmail Barış, 'Artık Ford bizlerden biri oldu’ demişti. Hala o cümleyi hatırlıyorum. Gölcüklü olmanın bir özelliğini yerine getiriyoruz. Gölcük halkına hizmet edecek bir faaliyeti açmanın gurunu yaşıyoruz. İnşallah güzel hizmetler ortaya çıkar” dedi.

100 ÇALIŞAN HİZMET VERİYOR

Ardından Poliklinik Şehitler Mahallesi Atatürk Bulvarı No:156 adresinde bulunan Gölcük Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Diş Ünitesi Polikliniği’nin yeni diş ünitesi oluşturulması ve polikliniğin yenilenmesi törenine geçildi. Törende İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Mürsel Durmaz, Başkan Yardımcısı Mustafa Serkan Şenel, Başhekim Zehra Coşkun Salih ve hastane personeli hazır bulundu. Poliklinikte 100 sağlık çalışanı hizmet vermekte.Selin BECER

Bugün 13:04 TSİ - Ekonomi

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