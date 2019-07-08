Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:07 TSİ- Eğitim G: Bugün 13:13 TSİ

Genç mühendisler mezun oldu

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün  2018-2019 Akademik Yılı mezuniyet töreni coşku içerisinde gerçekleştirildi

mask
Büyütmek için resme tıklayın

KOÜ İnşaat Mühendisliği bölümünün mezuniyet töreni Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kocaeli  Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde eğitimlerini başarıyla  tamamlayarak mezun olamaya hak kazanan öğrenciler hep birlikte keplerini  havaya atarak mezuniyet ve sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

YOĞUN KATILIM 

Mezuniyet törenine Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm  Başkanı Prof. Dr. Safa Bozkurt Coşkun, Bölüm Başkan Yardımcısı Doç Dr. 
Hakan Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Engin, Doç. Dr. Mücahit OPAN,  Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Salih Taner YILDIRIM, Dr. Öğr. Üyesi ErkanAkpınar, Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.  Sami ARSOY, Mekanik Anabilim Dalı Başkanı  Doç. Dr. Seval Pınarbaşı  Çuhadaroğlu, Doç. Dr. Fuat Okay Arş. Gör. Cüneyt Yılmaz, Arş. Gör. Murat Karadeniz,  Arş. Gör. Onur Öztürk, Arş. Gör. Servet Mert Kutsal ve  Arş. Gör. Aytuğ Seçkin müdürler, akademik ve idari personelin yanı sıra mezun  öğrenciler ve aileleri katıldı.

MÜHENDİSLİK YEMİNİNİ İMO BAŞKANI BULUT YAPTIRDI

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende mezun olan öğrencilere gelecek hedeflerinde başarı dileklerinin 
ardından İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut  tarafından öğrencilere “Mühendislik Yemini” ettirildi. Bulut yaptığı konuşmada, “İnşaat Mühendisleri Odası olarak onlarla  mezuniyet gününün mutluluğunu, gururu ve coşkusunu paylaştık. Tüm  mezunlarımızı kutluyor, yeni yaşam döneminde, genç meslektaşlarımıza  sağlık ve başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız hep açık olsun" dedi

ÖDÜLLERİ VERİLDİ 

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut tarafından bölümünü birincilikle bitiren Uğur Dilekci, ikincilikle bitiren Onur Batman, üçüncülükle bitiren Buse Kukul ve Umut Gülver’e  Plaket takdim edildi. Tören tüm mezun öğrencilerin toplu olarak kep atmasıyla son 
buldu.

Bugün 13:07 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Hürriyet Caddesi trafiğe kapatılmalı mı?
Fen lisesinden dünya birinciliğine mask
Fen lisesinden dünya birinciliğine
703 okul yöneticisi Kocaeli'ye tayin oldu mask
703 okul yöneticisi Kocaeli'ye tayin oldu
Darıca’da yaz etkinlikleri başladı mask
Darıca’da yaz etkinlikleri başladı
LGS’de şampiyon BİLNET’ten çıktı mask
LGS’de şampiyon BİLNET’ten çıktı
Duruk: Yunus'un intiharının nedeni sürekli değişen sistem mask
Duruk: Yunus'un intiharının nedeni sürekli değişen sistem
Özel Körfezim LGS birincilerini ödüllendirdi mask
Özel Körfezim LGS birincilerini ödüllendirdi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı mask
Ekmeğin içinden çıkan şey mide bulandırdı
Otogarda akıl almaz ihmal mask
Otogarda akıl almaz ihmal
Asaf bebek hayatını kaybetti mask
Asaf bebek hayatını kaybetti
“Devlet hastaneleri kapatılacak” mask
“Devlet hastaneleri kapatılacak”
Bünyamin Karaca evinde ölü bulundu mask
Bünyamin Karaca evinde ölü bulundu
Tarık Bayram vefat etti mask
Tarık Bayram vefat etti

GALERİ

Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü mask
Soyuz MS 11, 204 gün sonra Dünya’ya geri döndü
Elmanın kurtlarını temizledi mask
Elmanın kurtlarını temizledi
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk mask
Kocaeli’den Artvin’e uzanan yeşil yolculuk
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak mask
'Sessizlik Habercisi' hayat kurtaracak
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı mask
Parmağına bahçe korkuluğu saplandı
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu mask
Aylan Kürdi'nin kısacık hayatı film oldu
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 3 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL