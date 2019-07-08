Genç mühendisler mezun oldu

KOÜ İnşaat Mühendisliği bölümünün mezuniyet töreni Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olamaya hak kazanan öğrenciler hep birlikte keplerini havaya atarak mezuniyet ve sevinçlerini aileleriyle paylaştı.

YOĞUN KATILIM

Mezuniyet törenine Kocaeli Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Safa Bozkurt Coşkun, Bölüm Başkan Yardımcısı Doç Dr.

Hakan Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Engin, Doç. Dr. Mücahit OPAN, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Salih Taner YILDIRIM, Dr. Öğr. Üyesi ErkanAkpınar, Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sami ARSOY, Mekanik Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Seval Pınarbaşı Çuhadaroğlu, Doç. Dr. Fuat Okay Arş. Gör. Cüneyt Yılmaz, Arş. Gör. Murat Karadeniz, Arş. Gör. Onur Öztürk, Arş. Gör. Servet Mert Kutsal ve Arş. Gör. Aytuğ Seçkin müdürler, akademik ve idari personelin yanı sıra mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.



MÜHENDİSLİK YEMİNİNİ İMO BAŞKANI BULUT YAPTIRDI



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende mezun olan öğrencilere gelecek hedeflerinde başarı dileklerinin

ardından İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut tarafından öğrencilere “Mühendislik Yemini” ettirildi. Bulut yaptığı konuşmada, “İnşaat Mühendisleri Odası olarak onlarla mezuniyet gününün mutluluğunu, gururu ve coşkusunu paylaştık. Tüm mezunlarımızı kutluyor, yeni yaşam döneminde, genç meslektaşlarımıza sağlık ve başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız hep açık olsun" dedi

ÖDÜLLERİ VERİLDİ

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Kahraman Bulut tarafından bölümünü birincilikle bitiren Uğur Dilekci, ikincilikle bitiren Onur Batman, üçüncülükle bitiren Buse Kukul ve Umut Gülver’e Plaket takdim edildi. Tören tüm mezun öğrencilerin toplu olarak kep atmasıyla son

buldu.