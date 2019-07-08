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Sinan Cihan göreve başladı

Manisa İl Müftülüğü yaptığı sırada, kızının müftü yardımcısı olarak görev yaptığı Kocaeli İl Müftülüğü'ne atanan Sinan Cihan, yeni görevine başladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Manisa İl Müftülüğü'nden, Kocaeli İl Müftülüğü'ne atanan Sinan Cihan yeni görevini devr aldı. Sinan Cihan’ın kızı Ravza Cihan'ın da Kocaeli İl Müftü Yardımcılığı yapması, baba-kızı gündeme getirmişti. 

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