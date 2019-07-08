Sinan Cihan göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Manisa İl Müftülüğü'nden, Kocaeli İl Müftülüğü'ne atanan Sinan Cihan yeni görevini devr aldı. Sinan Cihan’ın kızı Ravza Cihan'ın da Kocaeli İl Müftü Yardımcılığı yapması, baba-kızı gündeme getirmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz