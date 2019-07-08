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Sinan Cihan göreve başladı

Manisa İl Müftülüğü yaptığı sırada, kızının müftü yardımcısı olarak görev yaptığı Kocaeli İl Müftülüğü'ne atanan Sinan Cihan, yeni görevine başladı