AKP'de danışma meclisleri başlıyor

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in göreve başlamasından sonra saha çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren AKP’de yarın danışma meclisleri maratonu başlayacak. Göreve geldiği ilk gün teşkilatlara yaz tatiline çıkmayacakları mesajını veren Ellibeş, yaklaşık bir aydır her hafta iki ilçede halk ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirirken, bir yandan da ilçe yönetim kurulu toplantılarına katılarak teşkilatla bir araya geliyordu. AKP'de bugünden itibaren yeni bir çalışmanın daha startı veriliyor. Gölcük’te ilk danışma meclisi gerçekleştirilecek. Gölcük’ün 103. genişletilmiş ilçe danışma meclisi Gölcük Kongre Sarayı’nda saat 19.00’da başlayacak.

“HERKESİN GÖRÜŞÜ ÖNEMLİ”

Bu hafta ayrıca 10 Temmuz Pazartesi Başiskele’de de danışma meclisi gerçekleştirilecek. Her hafta en az iki ilçede olacak şekilde danışma meclisleri 2 Ağustos’a kadar devam edecek. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, teşkilatla ve halkla seçim sonrası sürekli bir araya gelmeye devam ettiklerini belirterek, “Teşkilatımız samimiyetle çalışıyor ve halkımız da bunu görüyor. Elbette eksiklerimizi görmek, yeni planlamalarımızı yapmak adına danışma meclislerimiz de çok önemli. Teşkilatımızda ulaşamadığımız, fikrini, görüşünü alamadığımız hiç kimse kalmasın istiyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Bu ailede herkesin görüşü önemlidir” dedi.

Danışma Meclisleri Tarih ve Yerleri

İLÇE TARİH SAAT YER

GÖLCÜK 9 Temmuz Salı 19.00 Gölcük Kongre Sarayı

BAŞİSKELE 10 Temmuz Çarşamba 19.00 BaşiskeleAntikkapı Konferans Salonu (Eski belediye binası)

KARTEPE 16 Temmuz Salı 19.00 Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi

GEBZE 17 Temmuz Çarşamba 19.00 Gebze Kent Meydanı Sardunya Salonu

KÖRFEZ 23 Temmuz Salı 19.00 Tütünçiftlik Kültür Merkezi

DARICA 24 Temmuz Çarşamba 19.00 Adnan Menderes Kültür Merkezi

DERİNCE 25 Temmuz Perşembe 19.00 Zübeyde Hanım Kültür Merkezi

İZMİT 26 Temmuz Cuma 19.00 Kadıköy Kültür Merkezi (Yeni çok katlı otopark üstü)

KARAMÜRSEL 30 Temmuz Salı 19.00 Belediye Konferans Salonu

KANDIRA 31 Temmuz Çarşamba 12.00 Namazgah Kültür Merkezi

DİLOVASI 31 Temmuz Çarşamba 19.00 Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi

ÇAYIROVA 2 Ağustos Salı 19.00 Çayırova Belediye Kültür Merkezi