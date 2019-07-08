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AKP'de danışma meclisleri başlıyor

AKP’de danışma meclisleri başlıyor. Bugün (9 Temmuz Salı) Gölcük’le başlayacak danışma meclisleri, 2 Ağustos’ta Çayırova’da sona erecek.

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AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in göreve başlamasından sonra saha çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren AKP’de yarın danışma meclisleri maratonu başlayacak. Göreve geldiği ilk gün teşkilatlara yaz tatiline çıkmayacakları mesajını veren Ellibeş, yaklaşık bir aydır her hafta iki ilçede halk ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirirken, bir yandan da ilçe yönetim kurulu toplantılarına katılarak teşkilatla bir araya geliyordu. AKP'de bugünden itibaren yeni bir çalışmanın daha startı veriliyor. Gölcük’te ilk danışma meclisi gerçekleştirilecek. Gölcük’ün 103. genişletilmiş ilçe danışma meclisi Gölcük Kongre Sarayı’nda saat 19.00’da başlayacak.

 “HERKESİN GÖRÜŞÜ ÖNEMLİ”

Bu hafta ayrıca 10 Temmuz Pazartesi Başiskele’de de danışma meclisi gerçekleştirilecek. Her hafta en az iki ilçede olacak şekilde danışma meclisleri 2 Ağustos’a kadar devam edecek. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, teşkilatla ve halkla seçim sonrası sürekli bir araya gelmeye devam ettiklerini belirterek, “Teşkilatımız samimiyetle çalışıyor ve halkımız da bunu görüyor. Elbette eksiklerimizi görmek, yeni planlamalarımızı yapmak adına danışma meclislerimiz de çok önemli. Teşkilatımızda ulaşamadığımız, fikrini, görüşünü alamadığımız hiç kimse kalmasın istiyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Bu ailede herkesin görüşü önemlidir” dedi.

Danışma Meclisleri Tarih ve Yerleri

İLÇE                       TARİH                                                  SAAT                     YER                                       

GÖLCÜK              9 Temmuz Salı                               19.00                     Gölcük Kongre Sarayı

BAŞİSKELE          10 Temmuz Çarşamba                  19.00                     BaşiskeleAntikkapı Konferans Salonu (Eski belediye binası)

KARTEPE             16 Temmuz Salı                             19.00                     Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi

GEBZE                  17 Temmuz Çarşamba                  19.00                     Gebze Kent Meydanı Sardunya Salonu

KÖRFEZ                 23 Temmuz Salı                            19.00                     Tütünçiftlik Kültür Merkezi

DARICA                 24 Temmuz Çarşamba                  19.00                     Adnan Menderes Kültür Merkezi

DERİNCE              25 Temmuz Perşembe                 19.00                     Zübeyde Hanım Kültür Merkezi

İZMİT                    26 Temmuz Cuma                          19.00                     Kadıköy Kültür Merkezi (Yeni çok katlı otopark üstü)

KARAMÜRSEL   30 Temmuz Salı                                19.00                     Belediye Konferans Salonu

KANDIRA            31 Temmuz Çarşamba                   12.00                     Namazgah Kültür Merkezi         

DİLOVASI            31 Temmuz Çarşamba                  19.00                     Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi

ÇAYIROVA          2 Ağustos Salı                                19.00                     Çayırova Belediye Kültür Merkezi

 

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