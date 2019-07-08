GEBKİM ve KOÜ arasında önemli protokol

GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı ile Kocaeli Üniversite’nin sağlık alanındaki işbirliği yeni atılımlarla güçleniyor. KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü ve GEBKİM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, sağlık ve eğitimde kapsamlı bir işbirliği için protokol imzaladı. Protokolde GEBKİM Vakfı, Umuttepe’de yer alan Semahat Aracı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi ile yeni kurulacak olan İyi Eğitim Merkezi’ne katkı sağlayacak. KOÜ’nün inşası devam eden İyi Eğitim Merkezi binası ile Yanık Merkezi’nin teknik donanım ve ekipmanına katkıda bulunacak.

YANIK MERKEZİ KURULACAK

GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı, KOÜ Umuttepe Kampüsü Batı Yerleşkesi’ndeki Aracı Ailesi’nin anneleri adına yaptırdığı Semahat Aracı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi’ne teçhizat ve donatı desteği sağlayacak. Ayrıca KOÜ’nün inşası devam eden İyi Eğitim Merkezi binası ile Yanık Merkezi’nin teknik donanım ve ekipmanına katkıda bulunacak. Buna karşılık GEBKİM Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ndeki katılımcı firma ve fabrikalarda çalışan ve tıbbi bakıma ihtiyaç duyan hastalara, Semahat Aracı Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi ile üniversite içerisindeki diğer tıbbi tesislerde tıbbi bakım ve sağlık hizmeti sunulacak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLECEK

Sağlık ve eğitimde ortak hedeflerde buluşan GEBKİM Vakfı ile KOÜ, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da birlikte çalışacaklar. OSB’deki firmaların çalışanlarına KOÜ’nün ilgili birimlerinde, uzman doktor ve sağlık personeli tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri verilecek. Diğer taraftan GEBKİM OSB çalışanları, Kocaeli Üniversitesi’nin çalışmalarını sürdürdüğü İyi Eğitim Merkezi’nde İlk Yardım Eğitimi de alacaklar.

TEKNİK DONANIM İÇİN TEŞEKKKÜRLER

İmzalanan protokol ile ilgili konuşan KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, “Hem Onkoloji ve Palyatif Bakım Merkezi’ne sağlanacak teçhizat ve donatı desteği hem de İyi Eğitim Merkezi’ne sağlanacak teknik donanım ve ekipman desteği için başta Sayın Vefa İbrahim Aracı ve Zümran Aracı olmak üzere tüm GEBKİM yönetimine teşekkür ediyorum” dedi.

İŞBİRLİĞİMİZ GÜÇLENEREK DEVAM EDECEK

GEBKİM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ise, “Protokol ile uzun süreli bir işbirliğinin temelini attık. Vakıf olarak üniversitemizin sağlık ve eğitim alanında yürüttüğü değerli çalışmalarına destek vermekten dolayı mutluyuz. Her alanda eğitimin geliştirilmesine inanıyor ve İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine büyük önem veriyoruz. Kurulacak İyi Eğitim Merkezi’ni bu açıdan da destekliyor ve kimya sanayimize önemli kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz. Bundan sonra işbirliğimiz daha da güçlenerek devam edecek” diye konuştu. Selin BECER