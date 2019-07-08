Kokpit’in öğrencileri özel uçaklarla uçtu!

Kentimizde sivil havacılık eğitimi alanında yeni bir soluk getiren ve adından söz ettiren adımlar atan Kokpit Havacılık ve Yazılım Koleji’nde öğrenciler hayallerine bir adım daha yaklaşarak uçuş deneyimi yaşadı. Derslerde öğrendikleri bilgileri uygulamada hayata geçiren Kokpit Koleji öğrencileri 2017 yılında sivil havacılığa açılan Bursa Yunuseli Havaalanı’nda pilotlar eşliğinde ATEK Air Craft üretimi 2017 model ultralight tipi iki kişilik özel uçaklarla pilotluğun havasını soludu, havada olmanın tadını çıkardı.

UÇAĞI KONTROL ETTİLER

Öğrenciler uygulamada aviyonik sistemleri gördü. Havada kısa süreli de olsa uçağın kumanda kolu olan lövyeyi tutarak uçak kontrolünü de deneyimleyen geleceğin havacı adayları, küçük uçaklarla kalkış, uçuş ve inişi de tecrübe etti. Sportif Havacılık Derneği’nin başkan yardımcılığını yapan ve ticari ruhsat sahibi iki havacılık firmasından biri olan Yürekli Havacılık’ın pilotları Burak Yürekli ve Onur Umur Yürekli eşliğinde uçuş yapan öğrenciler unutamayacakları bir gün geçirdi.

İLK GRUP ÇOK ETKİLENDİ

Okulun Kurucu Ortakları; Uğur Temel ve Halil Arkın Sevukten, Okul Müdürü Özer Büker ve kafile sorumlusu öğretmenler öğrencilerine eşlik etti. Uçuş eğitimlerinin birinci etabına katılan öğrenciler; İrem Üstünsoy, Tunahan Var, Muhammet Ömer Yıldırım, Sılanur Koltuk, Furkan Koşar, Fatmanur Erik, Oğuzhan Akkanat, Şevval Bozyer, Yasin Özdemir, Sude Beyza Altaş, Büşra Nur Açıkgöz, Cesur Salman, Hazal Demirer, Kerem Balcı, İrem Melisa Kök, Metin Alptuğ Akar ve Giray Kerem Balcı deneyimlerini öğretmenleriyle ve birbiriyle paylaştı.

KAYIT YAPTIRANA UÇUŞ HEDİYE

Okul müdürü Özer Büker, “Havacılık alanında okuyan öğrencilerimiz, gelecekte kendilerini nelerin beklediğini görme ve okulda öğrendiklerinin pratiğini yapma ve yaşama imkanı buldu. Alan belirlenmede ve meslek seçiminde büyük katkı sağlayacak olan bu eğitimlerle çocuklarımızın ufkunu açıyoruz. Uçuş deneyimlerinde elde ettikleri duygu ve düşünceler, pilotlarla kurdukları iletişimler ve uçuşla ilgili tüm aşamaları görmeleri mesleğe uygunlukla ilgili karar verme, havacılığı sevme ve mesleğe ilk adım noktasında motivasyon sağladı. Uçuş eğitimlerimiz aralıksız olarak sürecek. Ayrıca Kokpit Koleji’ne kayıt yaptıran tüm öğrencilerimize bu deneyimi ücretsiz olarak sunuyoruz” dedi.